【娛樂場】《夏日的檸檬草》 婁峻碩李沐曹佑寧譜校園三角戀

【明報專訊】李沐、曹佑寧、婁峻碩主演的台灣電影《夏日的檸檬草》近日在港上映，新片改編作者瑪琪朵同名小說，由獲金鐘獎最佳戲劇節目導演獎的賴孟傑執導，以搞笑輕鬆手法，帶出青澀酸甜的校園戀愛。

高中女生曉夏（李沐飾）和青梅竹馬的柚子（婁峻碩飾）在校內是公認的一對，不過曉夏對轉校生程奕（曹佑寧飾）一見鍾情。程奕不僅帥氣，還成績優秀、才華洋溢，又很會打架，迷到「心心眼」的曉夏下定決心，誓要追到男神！她使盡各種老派方式追求程奕，儘管失敗依然勇敢再追；看似冷漠的程奕，心裏原來藏着與曉夏有關的秘密。另一方面又有青梅竹馬婁峻碩默默守候，譜出校園三角戀。

婁為角色喪食便當

曹佑寧飾演的程奕一出場，展現帥氣迴旋踢，氣勢鎮壓全場，還有優越的外語能力，集完美於一身。相對婁峻碩飾演的柚子常狼吞虎嚥，吃到滿嘴油膩，李沐演的曉夏忍不住說：「一樣都是男，怎麼會差那麼多。」

婁峻碩很享受在戲中呈現跟自己平常不同的形象，不計形象演出可更貼近角色性格。婁峻碩為詮釋永遠肚餓的貪吃高中生，搶同學的午餐便當，每次拍時都認真狼吞虎嚥將食物塞入口，吃得太快有時想吐，但他還是死命將食物嚥下肚，「劇組準備的便當都好好吃，吐掉太浪費了！」

婁峻碩透露第一次見面時，覺得曹佑寧外表冷漠、不好親近，之後慢慢培養默契，一同參加動作戲訓練，實際拍打戲時很順利。片中二人為追同一女生對立，私底下相處像兄弟，曹佑寧大讚婁峻碩：「他的個性很像片中角色柚子，很陽光溫暖且細心。」

呈現有味道的電影

導演賴孟傑以「天菜」與「地瓜」（番薯）比喻兩個男生角色：「天菜吃起來會無比開心，冬天時握着烤地瓜很溫暖，夏天冰心地瓜很舒爽，兩種菜吃起來都舒舒服服，女孩不管碰到哪一種都很好，我是這部電影的導演，同時擁有兩種菜很幸福。」

監製胡百薇表示：「我們希望呈現一部有味道的電影給觀眾，《夏日的檸檬草》不論是透過影像、海報、音樂，要觀眾看得到味道、聽得到味道、聞得到味道，不論是檸檬草的味道、青春的味道或是戀愛的味道。」

透過大熒幕回憶青春歲月

檸檬草的花語是「說不出口的愛」，劇情除着重校園愛情，也將「說不出口的愛」用各種形式描述，像是家人、夫妻或寵物飼主間的故事，都隱藏着檸檬草的花語含義。

第29屆釜山國際電影節今年特別聚焦單元主題為「青少年精神、青少年電影」，《夏日的檸檬草》入選單元片之一。導演賴孟傑開心表示：「我們在青春裏談遺憾，在遺憾裏追求夢想，把夢想映在大熒幕上，從大熒幕上回憶自己的青春，電影永遠不會老，因為不管幾歲，回憶裏的自己永遠跟青少年一樣，永遠年輕。」