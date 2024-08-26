丁海寅鄭素敏欠火花 《媽媽朋友的兒子》收視破低

【明報專訊】《D.P：逃兵追緝令》丁海寅與《還魂》鄭素敏合演韓國有線頻道tvN劇集《媽媽朋友的兒子》，講述一對青梅竹馬好友相隔多年再次重逢的愛情故事，前晚播出第3集，收視下跌1.7個百分點至4.2%收視，創開播以來最差成績。

《媽》劇亦不敵張娜拉與南志鉉合演SBS劇集《好搭檔》，後者播出第9集收視17.2%，較上集急升2.6個百分點，成為同時段劇集冠軍。緊隨其後的是《逆貧大叔》卞耀漢主演MBC劇集《白雪公主非死不可》，第4集收視為4.4%，JTBC劇集《浪漫這一家》第5集錄得3.1%，同樣跌破新低。其餘三部劇集，包括TV朝鮮的《DNA戀人》（0.8%）、MBN《壞記憶橡皮擦》（0.4%）及Channel A《凌晨兩點的灰姑娘》（0.6%），更加跌穿單位數。香港觀眾可於影視串流平台Netflix收看《媽媽朋友的兒子》與《浪漫這一家》，至於《好搭檔》、《DNA戀人》及《凌晨兩點的灰姑娘》則在煲劇平台「黃Viu」上架。

《媽媽朋友的兒子》收視下滑，網民歸咎於主角丁海寅與鄭素敏欠缺火花，尤其女方經常大吵大鬧，角色極不討好，也有觀眾批評對白過時，談情戲亦難以令人心動。第3集講到丁海寅曾是游泳選手，後因傷放棄運動員生涯。當年他跟鄭素敏埋下時間膠囊，事隔多年，丁海寅取出膠囊，在泳池大聲朗讀女方書信，鄭素敏為了阻止他，就算不諳泳術，也勉強跳落池中，男方只好出手相救。