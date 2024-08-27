Sica母《美麗40路》爆笑簡介突圍 《愛‧回家》「英進」鼓勵太太參賽

【明報專訊】ViuTV選美真人騷《美麗40路》今年初招募年齡介乎35至50歲的女性參賽，經過選拔，40名「佳麗」正式入圍，節目將於9月初首播，9月29日決賽，孫慧雪、陳俞希、劉明軒和黃心美主持。大會周四（29日）舉行記者會公布詳情，連日來在社交網逐一介紹參加者資料，當中ViuTV藝人何洛瑤（Sica）母親參賽自我簡介成熱話，還有無綫藝人招浩明太太、樣貌標青的「中東鍾楚紅」與「熟女版林明禎」，備受網民關注。《美麗40路》監製鄭寶榮透露希望參賽者以素人為主，承認有藝人報名，最終未能入圍。

娛樂組

據知Sica的50歲母親洪淑燕是參賽者中年紀最大，曾在女兒主持的節目《男女自然觀察學會》亮相，當時她搞笑爆Sica喜歡的對象：「你鍾意Marco，我鍾意姜濤。」洪淑燕在大會社交網的自我介紹亦十分鬼馬：「6歲煲金魚粥、7歲用鷹粟粉扮白粉嚇媽媽、23歲結婚、26歲意外地生了天氣之女、34歲教女數學功課太勞氣，疑似激動到拍枱拍斷手指、40+歲一次過食20隻大閘蟹，失笑到在幾個朋友面前失禁……」

Sica母報名先斬後奏

Sica母親爆笑介紹獲網民大讚，稱跟女兒的搞笑有「一脈相承嘅基因」，又有指Sica媽似「祥嫂」洪金梅，同樣有銷魂癦。據知洪淑燕先斬後奏，報名後才告訴女兒，Sica知悉後沒有表態支持或反對，她跟媽媽互相給對方很大自由度。據監製鄭寶榮稱幕後工作人員也稱Sica母性格跟女兒一樣，她參賽目標想一個在外國的朋友看到她上電視。

參賽者不乏能歌善舞

其他參賽者各有賣點，當中鄭紫筠的丈夫是無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》演英進的招浩明，兩人去年結婚。招浩明鼓勵太太參賽，大讚她有智慧又有閱歷。招浩明媽媽甘潤雯是1984年落選港姐，跟高麗虹與唐麗球同屆。

鄧祖欣是中東及香港混血兒，樣貌艷麗被網民封為「中東鍾楚紅」，讀法律的她23歲畢業做大狀，27歲結婚、32歲生仔。還有「熟女版林明禎」馬麗如曾是藝人化妝師，嫁到台灣做人妻；文芷苓是鋼管舞學校創辦人，蔡卓妍與談善言曾跟她學舞，39歲的她參加健美比賽獲亞軍，身形fit爆。黃浩鈴是兩個孩子的媽媽，簡介中特別提到24歲時為偶像黎明伴舞；三子之母趙芮嵐22歲時曾參加新秀總決賽，以及入圍無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》100強。

非傳統泳衣環節

監製鄭寶榮表示雖然參加者有些熟口熟面，有些曾入行或做KOL，但節目組揀人時主要選素人，雖然有藝人報名，不過沒有被選中，不想焦點落在藝人參賽。問到是否有泳裝環節？他稱《美麗40路》是真人騷，不是傳統的選美模式，一班參賽者有機會穿泳裝，但不是選美模式呈現。至於才藝表演仍在商討中，因為並非大部分參賽者精於唱歌跳舞，故要想方式讓眾人表演，比賽採取淘汰制，最後只有15名「佳麗」入決賽。