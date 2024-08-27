黃子韜霸氣向徐藝洋求婚成功 「我敢娶你，你敢答應我嗎」成金句

【明報專訊】擁240億元身家的內地富二代男星黃子韜跟女星徐藝洋緋聞傳足4年，上月14日公開戀情。黃子韜昨日在社交網貼出真人騷《跟我走吧》中向徐藝洋求婚片段，場地佈置成粉紅城堡，極盡奢華，兩人如王子與公主般，迅即成微博熱搜。黃子韜向徐藝洋的求婚對話亦成網上金句，黃子韜說：「我敢娶你，你敢答應我嗎？」徐藝洋回應：「我敢！」網民大讚浪漫又霸氣，祝福一對準新人。

娛樂組

31歲黃子韜與旗下26歲藝人徐藝洋秘戀4年，今年4月有傳黃子韜在玉龍雪山搞盛大求婚儀式，7月二人正式認愛，在社交網大曬兩人在海邊甜蜜親吻照片，寫下「願我們永遠是我們」。黃子韜昨日貼出《跟我走吧》最後一集片段，求婚過程終於曝光。

單膝下跪 邊哭邊說愛的宣言

片段所見求婚現場佈置一片粉紅色花海，粉紅色長樓梯旁有4隻巨型貓狗造型的吹氣公仔，頂端是巨型城堡。黃子韜帶着被蒙眼的徐藝洋抵達現場，黃拿起一束花，單膝下跪向徐求婚，邊哭邊說：「從你走進我生命裏，決定陪着我的時候，我心裏早就已經有了最好的答案，未來你就是陪我走到最後的地步，這一世、這一輩子、每一天、每一個時刻、每一個夜，我都想那個人是你。我敢娶你，你敢答應我嗎？」徐藝洋聞言感動說：「我敢！」二人在浪漫環境中甜蜜擁吻。

徐藝洋之後在微博留言：「感恩所有人的陪伴，希望看過的你們也都可以說『我敢！』也都能找到願意『跟你走』、『陪你敢』的人們。」那英與黃奕等在場見證也忍不住落淚。

徐藝洋被指家世不錯

黃子韜曾是韓團EXO和中國小分隊EXO-M成員，在富豪爸爸黃忠東支持下，解約回內地發展演藝事業，並成立龍韜娛樂。黃忠東曾登上山東青島財富榜第7位，名下十多間公司，2020年因病離世。黃子韜繼承了父親200億人民幣（約240億港元）遺產，成了中國娛樂圈身家最雄厚的明星之一。

黃子韜在社交平台常高調分享住豪宅、坐私人飛機生活日常，被網民指炫富。據知26歲徐藝洋家世也不錯，有傳父母都是商界精英，從小被當成公主疼。徐藝洋2016年加入韓國SM娛樂旗下練習生及SM ROOKIES成員之一。2018年成為黃子韜公司旗下藝人，在唱歌、戲劇與綜藝方面發展。