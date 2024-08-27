Gallagher兄弟反目15年 傳今日公布好消息 Oasis明年重組開騷可賺41億

Liam Gallagher前晚在英國開騷，突然拋下Oasis有望重組的「震撼彈」，令粉絲又驚又喜。

【明報專訊】1990年代紅遍全球的英國搖滾樂隊Oasis，隨着主音Liam Gallagher與結他手Noel Gallagher兄弟不和，2009年分道揚鑣，樂隊名存實亡。事隔15年後，突然出現轉機，Liam前晚在英國列定舉行大型音樂節上，暗示今日（27日）將有重大消息公布，歌迷認定是趁Oasis首張專輯《Definitely Maybe》發行30周年紀念，宣布重組及開騷大計。英國《太陽報》引述業內人士推算，假如Oasis再開巡迴演唱會，綜合收益將可達至4億英鎊（約41億港元）。

前日在列定音樂節上，現年51歲的Liam Gallagher刻意選唱Oasis在1994年發行首張專輯《Definitely Maybe》多首大熱作品包括《Rock 'n' Roll Star》，其後唱罷《Half The World Away》更罕有地說：「我想把這首歌獻給哥哥Noel Gallagher。」又稱把另一歌曲《Cigarettes & Alcohol》送給討厭Oasis的人。表演結束後，舞台巨型屏幕突然出現「8月27日上午8時」及「Oasis」字樣，事後Noel與Liam兩兄弟分別透過社交媒體上載同一畫面，暗示今日將有重大消息公布。

兄弟各佔逾5億

有關「Oasis重組」的傳聞隨即在網上瘋傳，英國《每日郵報》引述知情人士透露，Noel與Liam交惡多年，直至最近在深夜通過電話，終於達成共識，「Oasis重組將會為樂壇寫下重要一頁」。有傳Oasis明年將在溫布萊球場舉行10場大型演唱會，另在樂隊的發源地曼徹斯特加開8場希頓公園戶外騷，如果消息屬實，業內人士估計演唱會門票、周邊產品、商業贊助等收益有望高達4億英鎊，Noel與Liam各自進帳5000萬英鎊（約5.15億港元），盈利相當可觀。

Oasis自1991年出道，曾跟Suede、Blur等樂隊掀起Brit-Pop熱潮，直至兄弟反目前，全球唱片銷量高達7000萬張，並橫掃全英音樂頒獎禮、MTV歐洲音樂頒獎禮及NME音樂獎等多項殊榮。2009年8月，Noel與Liam在巴黎舉行演唱會的後台發生激烈爭執，表演被迫中止，Noel隨即宣布離隊作獨立發展，Liam則與隊友另組Beady Eye繼續演出，並曾擔任2012倫敦奧運的閉幕禮表演嘉賓，然而成就與人氣，已難跟Oasis相提並論。

內地巡唱無故煞停

Oasis一旦重組，只會在英國開騷？抑或舉行世界巡唱？實在令歌迷好奇。值得一提的是，Oasis拆伙前，原定計劃2009年4月到北京及上海舉行演唱會，其後在主辦單位未有解釋原因的情况下取消演出，有傳跟Noel曾在1997年參與紐約舉行「西藏自由」音樂會有關。至於香港站則如期舉行。