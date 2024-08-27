Taylor Swift搞派對 碧琪麗芙莉生日不快樂

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift歐洲巡迴演唱會告一段落，她即相約美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）到羅德島大宅度假，前日正值閨密「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）37歲生辰，Taylor邀請「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）一家六口、《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）與7歲女兒Lea、查維斯哥哥Jason Kelce和大嫂Kylie，以及肯薩斯城酋長隊友Patrick Mahomes全家到豪宅開生日派對。

據英國《每日郵報》報道，「壽星女」碧琪愁眉苦臉，更被偷拍到賴恩送抱安慰，相信跟她監製兼主演新片《痛愛完成式》（It Ends With Us）最近爆出連串負面消息有關。

《痛》片本月初舉行紐約首映禮，碧琪穿著樂壇天后Britney Spears的經典長裙現身，聲稱此舉是向對方致敬，Britney不領情兼拍片嘲諷；其後爆出碧琪與新片導演兼男主角積斯汀巴東尼（Justin Baldoni）鬧不和，矛頭直指她在片場表現野蠻又霸道，工作人員避之則吉。女記者Kjersti Flaa亦翻舊帳，重提2016年訪問碧琪卻遭對方侮辱的片段，網民群起而攻，令她形象崩壞。