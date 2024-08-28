黃宗澤大馬宣傳排場似巨星 張繼聰望開拍《紮職4》

【明報專訊】黃宗澤（Bosco）、張繼聰（阿聰）、林千渟等前晚到長沙灣出席電影《紮職3》盆菜宴。該片周四上映，電影公司宣布全港票價最高為60元，演員認為片商和院線提供優惠是好事，希望觀眾支持。

Bosco日前到馬來西亞為電影宣傳，吸引粉絲現身支持，迫爆商場，沒同行的阿聰表示睇到他們在當地的宣傳片好墟冚，也想享受巨星般的接待，可惜要拍戲，未能出席。Bosco稱當地宣傳搞得有聲有色，舞龍舞獅，又有很多臨時演員扮社團成員夾道歡迎他們，經過時大嗌「大佬」，「搞到我似巨星，但我不是巨星，是演員」。對於阿聰笑言也想感受做巨星滋味，Bosco說：「若電影在馬來西亞有好成績，就再到當地宣傳和慶功，讓他一嘗巨星感覺。我又跟他說，反應好便到大馬拍第4集，叫《紮馬》。」

阿聰也希望開拍《紮職4》，因拍了3集，大家建立了默契和信任，且現在電影市道欠佳，有戲開即是大家都有工開。問Bosco會否投資拍第4集？他說：「我小本經營，跟大公司是天淵之別。（用自己片酬投資？）我片酬好少。」問到他與阿聰誰人片酬較高？阿聰說：「他當然高過我，我是實用演員。」Bosco表示可能多過阿聰少許，但對方密食當三番。

阿聰謝票當派福利

《紮職3》明日上映，電影公司宣布全港票價最高為60元，Bosco和張繼聰均認為與民同樂，片商和院線願意優惠市民，絕對是好事，希望觀眾踴躍支持。問到票房好，會否派福利？張繼聰不鼓勵，「要睇片種和演員，後生演員可以叫他們派些福利，我入行那麼久，不會被人拋到浪頭，但我會謝票」。阿聰表示跟Bosco常有作品推出，不能每次都派福利，「泳褲派得幾多次！拍廣告露過腹肌，不知還有什麼好露，再露可能要露真皮和血管，但太學術性，觀眾都不想睇，唔通露毛…孔，或者影張血管相給大家睇嗎，太變態了」。他與Bosco認為派福利留給片中大佬鄭浩南好了。

Bosco鬧人短片為宣傳

近日網上流傳一條「偷拍」短片，Bosco在大馬一間餐廳不滿侍應送錯乾炒牛河，向侍應及經理破口大罵，網民心水清見Bosco身上藏收音咪，知道在拍攝，亦有搞笑指他發火戲過火。不過也有網民信以為真，認為他對侍應的態度好差。昨日《紮職3》大馬發行公司發聲明澄清，並公開完整拍攝片段，指短片是為宣傳而拍，Bosco絕無欺人之意。

記者：柯美