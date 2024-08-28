【開箱】《不丹沒有槍》 模擬民主選舉穿透純真傳說

尋找古董槍的美國旅客朗先生（左起）、導遊班吉及喇嘛塔西代表了不丹的不同處境，包括面對外來文化、處於灰色地帶及保留純真一面。

【明報專訊】位處喜馬拉雅山腳的不丹，曾有「世界最幸福的國度」之稱，劉嘉玲與梁朝偉2008年結束愛情長跑，便選擇在當地舉行婚禮；但不丹到底是什麽樣的國家，透過電影《不丹沒有槍》（The Monk and the Gun），觀衆或許能找到答案。

四組角色交集

《不丹沒有槍》以2006年為背景，講述國王希望不丹能蛻變成民主體系，自願捨棄王權，公務員奉命上山下鄉宣傳，並舉行模擬選舉，指導村民投票；一名高僧得悉後吩咐徒弟務必要在月圓之前把村內的槍帶回來。

此片由《不丹是教室》巴禾才寧多治（Pawo Choyning Dorji）執導，除了參展多倫多影展之外，亦代表不丹打入奧斯卡最佳國際電影15強；今年香港夏日國際電影節閉幕作品《愛情城事》，巴禾執導其中一個單元，有「台灣女婿」之稱的他，其妻賴梵耘是著名舞台劇導演及演員賴聲川和丁乃竺的女兒。賴梵耘亦身兼《不丹沒有槍》監製、戲劇及選角指導，可說夫妻檔拍住上。

現實中的不丹2008年迎來首次民主選舉，此外也是世界上最後開放電視網絡的國家，這代表什麽？過去的封閉透過電視傳送的資訊，給國民打開了一扇窗；在通往世界的過程中，淳樸民風會受到什麽衝擊，大概才是《不丹沒有槍》的核心主題。

此片劇本很聰明地把角色分成四組，又互相交集製造戲劇效果；第一組是以官員楊丹女士為首的公務員，呼籲國民登記做選民，再宣揚模擬選舉時共有3個政黨可揀，分別是代表自由與平等的「藍黨」、代表保護環境及傳統的「黃黨」，以及代表工業發展的「紅黨」。楊丹跟助手均效忠國王，不願辱命。

第二組人物是代表平民的一家三口，媽媽小毛協助楊丹四出宣傳選舉，但丈夫支持「紅黨」的候選人，與外母立場迥異，因此屢起衝突；加上女兒在學校因為父親的「政見」，受到排擠，更令小毛左右做人難。

第三組人物是導遊班吉及到不丹尋找古董槍的美國人朗先生，兩人本來已經找到賣家，怎料被喇嘛塔西捷足先登。第四組人物正是此片的核心塔西及其高僧師父，後者吩咐塔西找槍，迅即完成任務，因為賣方對於出售槍感到良心不安，但看到僧人出現及有所求，即使分文不收，亦立即出讓。

巴禾才寧多治透過《不丹沒有槍》想告訴觀衆，不丹在君主專政到民主化過程中如何沒有硝煙，全靠人民的純真；但當不丹面向世界，這種單純，還能保持多久？通曉英語的導遊班吉，正代表了國家面向西方時的灰色地帶。電影尾聲，當他和朗先生被警察追查，手執兩槍的他們本應被緝捕歸案，班吉卻靈巧地說兩槍是朗帶給法會的祭品。當玩具槍也被小孩捨棄，丟進黃土長埋，除突顯藏傳佛教在不丹的巨大影響力，也代表了國民向象徵暴力的槍械說不，並幽默地嘲諷了美國社會濫用槍權。

民主之路漫長

另外，片中模擬選舉中終於接近全民參與，超過九成人卻投票給「黃黨」，代表他們真心信奉該黨價值嗎？其實只是國民習慣王權，黃色正代表君主的顏色。國王退位實行全民選舉之心可敬，但真正實現民主，長路漫漫，模擬選舉只是一個開始。

電視機在片中代表了封閉的不丹通往世界的一面窗口已打開，其中一個巧妙安排，正是班吉與朗發現賣家把古董槍贈予塔西，當三人相遇，塔西對厚酬不為所動，但先前在士多的電視機欣賞過「鐵金剛」電影，對007占士邦的英雄形象印象深刻，不介意以槍換槍，反為法會多提供了祭品。

上映日期：8月22日