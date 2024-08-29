Lolly Talk分組比併 曾美欣郭曉妍擂台激戰不留手

【明報專訊】女團Lolly Talk前晚舉行《Lolly Talk Vision首個暗黑星團企劃：「打MEIYO 」擂台對決》，成員分兩組battle形式獻唱全新編曲的《一把火》和《8SEC》，又跟觀眾玩遊戲。苦練拳擊半年的曾美欣（MeiMei）和郭曉妍（Ah Yo）上演3回合的擂台戰，埋身激戰毫不惜身，亦不留手。MeiMei出手狠，連番起飛腳和出拳，擊中Ah Yo面，Ah Yo沒有畏縮，奮戰到底，台下觀眾看得肉緊，不停吶喊打氣。

MeiMei勝出 無損姊妹情

最後MeiMei勝出贏得金腰帶，兩人激動互相擁抱，喜極而泣，無損姊妹情。MeiMei邊喊邊說：「我打到腳軟，多謝Ah Yo、教練和Lolly Talk其他成員，沒他們就沒今天的我。今（前）晚比賽我沒有想過贏，其實我和Ah Yo已贏了，因為我們是女團，不識打拳，接受拳擊訓練，真的很黐線，應該沒有人肯接受那麼殘酷和刻苦的訓練，令我感受到運動員的辛苦，我們的訓練已不算什麼，要向運動員的專業精神致敬。」她感謝捧場的妹妹，在她練拳期間，常發脾氣都容忍她，亦多謝媽媽每晚的湯水，母親原本想來觀戰，被她拒絕，因媽咪見女兒被打一定會心痛到喊。

Ah Yo認為贏輸不重要，這半年令她改變很多，以前很軟弱，現在變成熟堅強，「練習拳擊期間，我要返學，又要做女團，經常自責沒太多時間練習，其間更想過不比賽，不想見到有人受傷，很大壓力，媽咪怕我受傷，反對我出賽，我求她才答應，這晚媽媽和家姐有來捧場」。

曾擔心互片變「花臉貓」

談到MeiMei與Ah Yo在台上不惜身，有否擔心花容受損？MeiMei認最初的確擔心會打傷面，但教練話要盡力打，才對得住自己和觀眾，否則比賽就不好睇，二人均認為上得擂台比賽就要專業拼到盡。她們為這場擂台戰，事前減磅兼嚴格控制飲食。

問到比賽結束會否狂吃？MeiMei稱比賽前一晚過磅後已吃薄餅，因兩人體重規定46公斤以下，已約其他成員賽後吃甜品放題和火鍋。她不擔心體重會反彈，和Ah Yo已愛上拳擊運動，會繼續打拳。Ah Yo說：「這半年來養成打拳習慣，由以前甚少運動，變成熱愛運動，同時亦影響多名隊友一起練拳，不練拳的成員亦有游水和做普拉提。」下次會否由其他成員出戰拳賽？她們認為下次可以比賽翻筋斗，隊友有練習。

記者：柯美

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