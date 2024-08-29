準港姐倪樂琳密集特訓捱病 梁嘉莹先拔頭籌獲獎 增信心爭后冠

【明報專訊】無綫《2024香港小姐競選》決賽將於9月15日舉行，比賽尚餘約半個月，15名候選佳麗繼續密集式特訓，連日來頻亮相宣傳，考驗她們的體力和意志。一班佳麗昨日在烈日當空、氣溫達36度下，出席彩妝店贊助的活動，她們逐一站在露天花園讓傳媒拍照。梁嘉莹先拔頭籌獲頒「繆思女神」獎大表開心，對爭后冠信心隨之增強。同是大熱門之一的倪樂琳帶病發燒到場，在人前強裝笑容扮無事，人後咳到狂標眼水，仍堅持頂硬上。

記者：林蘊兒

15名佳麗昨日穿上色彩鮮艷連身裙現身在露天花園舉行的活動，全體大合照時，倪樂琳腳步浮浮站不穩，合照完直衝入洗手間，有工作人員遞上紙巾給她拭鼻水和抹汗。倪樂琳稍作休息後，戴上口罩受訪，抱恙的她聲線略帶沙啞說：「其實幾日前已開始發病，喉嚨痛、頭痛、咳嗽、流鼻水和輕微發燒，因此活動前有服藥打底，可是身體仍感不適，未做病毒檢測，希望不太嚴重。」

倪活動後即睇醫生

倪樂琳承認港姐密集式訓練，對身體多少都有影響，「的確有少少辛苦，不過休息時間算足夠，學到時間管理。可能在公司錄影廠冷氣太凍，一冷一熱較易冷親。沒有想過今（昨）日要缺席活動，想盡量堅持，唯有頂硬上」。她表示並非中暑，活動後會立即去看醫生。至於會否向大會申請一至兩日病假，要視乎身體狀况，決賽快到，不想休息太多。問到萬一中招感染病毒怎算？她瞪大雙眼說：「你們不要嚇我，不太擔心影響之後表現，相信我會很快痊癒變回精力充沛。」談到昨日身體不適又輸獎，是不是很不值？倪樂琳謂：「沒有覺得不值，只是怪自己身體頂不順，表現才有些吃力。」

梁自覺笑容取勝

梁嘉莹獲頒「繆思女神」獎感開心，自言沒有想過會得獎，可能靠笑容取勝。她聞倪樂琳身體不舒服，表示會傳短訊慰問，欣賞對方好敬業，身體不適仍堅持出席活動。她不覺得選港姐太辛苦，「為了比賽有減肥，食得清淡和多運動，睡眠都足夠，再加上有食營養補充品。參選起初不太習慣又感到壓力，現在已好好多，今次獲獎增加不少信心」。

李曼思認為只要識管理時間，比賽過程不會太辛苦，又透露多飲茶，有充足休息和遵照營養師指示吃得清淡，暫時戒吃至愛的薯片，希望以最佳狀態比賽。