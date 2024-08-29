環球小姐香港區16強出爐 前港姐冠軍雷莊𠒇撼「40億千金」蔡頌思

2017年香港小姐冠軍兼最上鏡小姐雷莊𠒇、曾參加港姐的「40億千金」蔡頌思和ViuTV《美選D.n.A》的彭美詩（圓圖）入圍環球小姐香港區16強。

【明報專訊】2017年香港小姐冠軍兼最上鏡小姐雷莊𠒇卸任後沒有跟無綫續約，淡出娛樂圈回加拿大發展，2022年再度踏選美舞台，參加《Miss Face of Humanity 2022》獲第4名。早前有傳她回港再續選美夢，參選香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽。首輪面試於本月3日舉行，當日吸引過百位參賽者，前香港「環球小姐」代表向海嵐擔任評判與選美統籌官劉芷希選出16強佳麗晉身下月總決賽。

入圍佳麗除雷莊𠒇，有不少均擁有選美經驗，包括曾參加2020年港姐的「40億千金」蔡頌思，以及同樣曾參選港姐、ViuTV《美選D.n.A》、2018年《Miss World Noble Queen International 2018》（2018世界華貴小姐 ）冠軍彭美詩。

冠軍獎金100萬元

環球小姐香港區選美統籌官劉芷希表示︰「香港區『環球小姐』2024總決賽正籌備中，香港區選拔總決賽暫定9月26日舉行，ViuTV成為本次總決賽指定合作媒體，會播出香港區選拔總決賽，奪得冠軍佳麗11月代表香港前往墨西哥參加全球總決賽。」香港區「環球小姐」2024冠軍可獲得總值100萬元現金獎，亞軍及季軍分別獲20萬和10萬元現金獎。

娛樂組