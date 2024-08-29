威尼斯影展評審章子怡現身 添布頓率《嘩鬼家族2》全員造勢

畢彼特（左圖）與安祖蓮娜祖莉（右圖）離婚後不相往來，分別有新片《孤狼同謀》及《Maria》在威尼斯參展。

【明報專訊】第81屆威尼斯影展香港時間今日凌晨舉行揭幕，《嘩鬼家族》導演添布頓（Tim Burton）相隔36年交出續集《嘩鬼家族Beetlejuice》（Beetlejuice Beetlejuice），獲邀成為開幕電影，率領一衆主角昨抵水都會見傳媒；評審團主席伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）及成員章子怡，以及終身成就獎得主兼《異形》女星薛歌妮韋花，亦陸續現身；另外，離婚後關係惡劣的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與畢彼特（Brad Pitt）各有新片參展，但威尼斯影展總監阿爾貝托巴貝拉（Alberto Barbera）強調由於首映日程不同，兩人將不會碰頭。

《嘩鬼家族Beetlejuice》導演添布頓率領上集主角嘉芙蓮奧哈拉（Catherine O'Hara）、雲露娜維達（Winona Ryder）及米高基頓（Michael Keaton）現身之外，新加盟續集的珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）、賈斯汀費路斯（Justin Theroux）、威廉達福（Willem Dafoe）及蒙妮卡白露芝（Monica Bellucci）亦有到場會見傳媒，並準備出席香港時間今日凌晨舉行的首映禮，正好為電影下月初開畫造勢。《嘩》片講述嘉芙蓮奧哈拉的丈夫逝世後，扮演其女兒和孫女的雲露娜維達及珍娜奧蒂嘉趁機返回老家敘舊，珍娜不信母親所言，連說3次咒語，結果當年向雲露娜逼婚不遂、來自地獄的通靈大師「甲蟲汁」重現人間，人間從此多事。

總監強調安祖蓮娜畢彼特不同場

《鋼琴教師》法國影后伊莎貝雨蓓擔任主競賽單元評審主席，率領章子怡、《殺手怨曲》美國導演占士加利（James Gray）、《緣來他不夠愛我》英國導演安德魯海格（Andrew Haigh）、《新聞守護者》波蘭女導演安格尼茲卡賀蘭（Agnieszka Holland）及《星光伴我心》意大利導演基斯比湯納度（Giuseppe Tornatore）等成員昨日先會見傳媒。

去年美國演員公會罷工連累威尼斯影展星光黯淡，今年可說全面恢復正常，除了開幕電影《嘩鬼家族Beetlejuice》陣容鼎盛，參賽作品亦星光熠熠，包括安祖蓮娜祖莉扮演歌劇名伶瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas）的傳記片《Maria》，角逐最高榮譽金獅獎，她將於今晚亮相首映禮。影展總監阿爾貝托巴貝拉強調，她跟前夫兼參展電影《孤狼同謀》男主角畢彼特將不會碰頭，因安祖蓮娜完成首映禮後，會聯同導演柏比路拉林（Pablo Larrain）立即到美國出席Telluride影展。佐治古尼（George Clooney）亦有份主演的《孤》片則要到周日（1日）才會舉行首映禮。提起《孤》片，原定下月19日在港上映，現改為直接在串流平台Apple TV+上架；據美媒報道，佐治古尼與畢彼特拍《孤》片各收3500萬美元（約2.73億港元），加上導演鍾華斯（Jon Watts）酬勞1500萬美元（約1.17億港元），3人加起來已8500萬美元，《孤》片在美國只會公映一周之後直上Apple TV+，恐怕難以收支平衡。

另外，主競賽入圍電影不少備受矚目，包括華堅馮力士（Joaquin Phoenix）伙拍百變天后Lady Gaga主演的《小丑 ：雙瘋》；《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導《Queer》，由「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）主演；妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演《天黑請斃命》導演夏蓮娜利真（Halina Reijn）新片《Babygirl》；祖狄羅（Jude Law）擔正《惡的序章》導演賈斯汀高索（Justin Kurzel）新作《The Order》；西班牙名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）執導英語電影《The Room Next Door》，以及《鋼琴戰曲》金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody）主演的《The Brutalist》，將陸續登場。閉幕及頒獎禮將於下月7日舉行。