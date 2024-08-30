Netflix買安祖蓮娜威尼斯參賽片版權 《嘩鬼家族2》首映 觀衆鼓掌4分鐘

珍娜奧蒂嘉稱紅色戰衣是向片中媽媽雲露娜維達在《嘩鬼家族》所穿的紅色婚紗致敬。（路透社）

【明報專訊】第81屆威尼斯影展香港時間29日凌晨開幕，《嘩鬼家族》導演添布頓（Tim Burton）相隔36年交出續集《嘩鬼家族Beetlejuice》（Beetlejuice Beetlejuice）打頭陣首映，結果全場觀衆鼓掌4分半鐘，影評亦指添布頓新作保留上集水準；《異形》女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）獲頒終身成就金獅獎，笑言丈夫以後得習慣她跟金獅共枕；有份角逐最高榮譽金獅獎的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）新片《Maria》，未首映已出售版權予串流平台Netflix。

添布頓率領女友蒙妮卡白露芝（Monica Bellucci）兼《嘩鬼家族Beetlejuice》演員之一，以及主角米高基頓（Michael Keaton）、雲露娜維達（Winona Ryder）、珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）、嘉芙蓮奧哈拉（Catherine O'Hara）等出席首映禮，其中「星期三」珍娜奧蒂嘉穿著紅色Dior大露背晚裝到場，她解釋這身打扮是向片中媽媽雲露娜維達在上集時的紅色婚紗致敬。

《嘩鬼家族Beetlejuice》在威尼斯舉行世界首映後，全場鼓掌4分半鐘，不少美媒給予正面評價，認為新片保留原作神髓；Hollywood Reporter的主要影評人David Rooney更表示，「添布頓回來了！」《嘩》片將於下周五在美國上映，美媒估計首周末可收6500萬至8000萬美元。

添布頓笑言百歲拒拍第3集

《飛鳥俠》米高基頓相隔36年再次扮演死鬼阿汁，在記者會上表示自從5年前演出添布頓另一作品《小飛象》成績未如理想後，一度以為自己從此退休，再拍《嘩鬼家族Beetlejuice》卻令他重拾活力。添布頓被記者問到會否拍攝《嘩》片第3集時搞笑表示，「要計計數，相隔30多年才拍續集，如果拍第3集，我已超過100歲，多得醫學昌明或者可以的，但我不想拍了」。

獲頒終身成就金獅獎的薛歌妮韋花，入行超過45年，憑《異形》奠定影壇地位；曾演出《阿凡達》、《捉鬼敢死隊》、《霧鎖危情》的她，又多演女強人角色，在開幕禮前有記者把她在《異形》的角色Ripley跟代表民主黨競逐美國總統的賀錦麗相提並論，薛歌妮稱對後者問鼎總統之位感到興奮，若其作品能幫助對方，更非常開心。頒獎禮上薛歌妮感謝大會給她終身成就獎，稱是很大鼓勵及榮耀，指獎項將會陪伴她搭飛機、坐船，「我老公更要習慣以後它會跟我們睡在一起」。

安祖蓮娜祖莉扮演歌劇名伶瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas）的傳記片《Maria》，角逐最高榮譽金獅獎，昨日聯同導演柏比路拉林（Pablo Larrain）會見傳媒。除發布長約1分鐘的電影片段之外，據報新片集中講述瑪麗亞卡拉絲1970年代在巴黎的人生最後歲月。據美媒報道，《Maria》已出售美國方面的版權給串流平台Netflix，但是否直接上架，還是先在戲院上映則未有言明。柏比路拉林稱此片結合他最愛的電影及歌劇元素；跟安祖蓮娜合作，則形容對方是超級勇敢及好奇的演員。