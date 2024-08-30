NCT泰一涉性罪行 流失粉絲百萬

泰一被指摘隱瞞案件兩個月，其間若無其事出席粉絲見面會。

【明報專訊】韓國人氣男團NCT成員泰一日前被爆捲入性罪行，正被警方調查，其所屬事務所SM娛樂指案情嚴重，泰一即時退出NCT。韓媒昨日引述首爾方背洞警方消息稱，今年6月一名女受害者到警署舉報，泰一涉嫌性罪行，被立案調查；本月28日，泰一前往警署接受問話，但未有公開詳細案情；警方表示案件不涉及同性及未成年人。

消息曝光後，外界大表震驚。粉絲指摘泰一案件6月發生，但本月初仍出席小分隊NCT 127的粉絲見面會，故意隱瞞事件，SM娛樂也被視為「共犯」。SM娛樂昨日解釋本月中首次聽聞泰一被提告，直至本月28日泰一受查時才得悉案情，並已火速應對。

韓媒指NCT成員的工作大受影響，本周初推出個人專輯的在玹，原定昨日舉行的粉絲簽名會需要延期，小分隊NCT Dream的Mark及楷燦粉絲簽名會亦要改期。泰一遭隊友「割席」，NCT全體成員已取消關注泰一的社交媒體Instagram（Ig），其Ig從原本約600萬粉絲，昨日已銳減至約500萬。SM娛樂的股價亦受拖累，股價昨日跌近5%，報6.27萬韓圜（約367港元）。至於SM娛樂會否與泰一解約，有指要待警方調查結果出爐後才決定。

另一方面，《收屍人》影帝劉亞仁早前涉嫌性侵同性友人，前日他就案件前往首爾龍山警署接受問話，受查約個半小時才離開。

文：蘇珮欣