【開箱】《解憂計情車》車廂變舞台 辛潘狄高達莊遜撐全片

【明報專訊】「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）主演以家暴為題材的新片《痛愛完成式》（It Ends With Us），這個暑假在美國爆冷大收旺場，至今全球票房突破2.45億美元（約19億港元）；把柯琳胡佛（Colleen Hoover）同名小說《以我們告終》改編為《痛》片的編劇姬絲賀（Christy Hall）早嘗導演滋味，首次自編自導的《解憂計情車》（Daddio），去年在多倫多影展登場，直到最近才在香港開畫，而且十分大膽地全片基本上只有一個場景及兩名演員，便撐足100分鐘。

向陌生人交心

《解憂計情車》講述年輕女子深夜抵達紐約甘迺迪機場，登上的士準備返回曼哈頓寓所，遇上飽嘗人生百態的士司機Clark；在細小的車廂、偶然塞車的路途，兩個陌生人展開對話，題材遍及感情、性與權力關係拉扯、迷失與脆弱等。

全片大部分時間都在的士車廂內，等於整齣電影最大的舞台，偶爾才把鏡頭移向窗外夜色。編劇兼導演姬絲賀利用年輕女子不時偷望手機及打出短訊，讓觀衆知道她正深陷一段性多於愛的關係當中，而且彼此位置並不對等。另外又把Clark設定為閱歷豐富深懂鑑貌辨色的勞工階層，輕易跟女主角展開對話，並且一步步深入對方內心世界，帶出有營養的交談。當然，有時候萍水相逢更容易敞開心扉；童年有過創傷的女主角，加上情路崎嶇，自然想找個樹洞傾訴。Clark明白要別人講故事，自己要先交功課，於是坦白提及前妻、情人，對性對愛的觀點。

全片由兩人對話推進劇情，是否會很沉悶？首要看編劇功力，其次是出色演員方可事半功倍。《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）和兩屆金像影帝辛潘（Sean Penn）分別飾演年輕女子與Clark，便是優異選角，尤其後者，根本完美演繹的士司機一角，沒有過火也不太低調，只能以恰到好處形容。現年64歲的辛潘表示自《夏菲米克的時代》後，已久未享受拍攝電影的樂趣，稱來到這年紀很幸運能碰到《解憂計情車》這劇本。

由劇本到拍竣歷時5年

其實《解憂計情車》拍攝也經過一番波折，原定是舞台劇，及後姬絲賀於2017年完成電影劇本，鎖定《星戰》三部曲主角黛絲烈尼（Daisy Ridley）主演，並成為當年最受歡迎卻未能製作的電影劇本之一；直到2021年6月才公布由狄高達莊遜取代黛絲演出，而且兼任監製。由於她跟辛潘是鄰居，便想到由對方扮演Clark一角，辛潘看過劇本後，立即答允演出，但延後到2022年底才正式開鏡，拍了16天便煞科。此片成本有限，最貴就是兩名演員及編導的人工，沒任何花巧，但演員應感到十分過癮。想起香港電影有過同類的作品嗎？對導演、編劇及演員都是不錯的考驗，其實值得嘗試。

上映日期：8月22日