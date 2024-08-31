【娛樂場】《紮職3》黑幫權力鬥爭 黃宗澤陷兩難

【明報專訊】黃宗澤、張繼聰、陳家樂繼《紮職2》後再合演《紮職3》，今次角色重新洗牌，三兄弟性格大不同，但兄弟情義不減，片中他們將牽涉一場權力鬥爭，引發一場熱血之戰！女主角周勵淇同樣以全新角色再度登場，跟黃宗澤發生一段刻骨銘心的感情關係。

社團資金被截劫

上映中的《紮職3》講述花錦（鄭浩南飾）是社團最德高望重的老大之一，他用人為才，其中最能幹的，就是他的三個門生阿華（黃宗澤飾）、阿飛（張繼聰飾）及國仔（陳家樂飾），三子互補不足，加上花錦的決策力，使社團勢力日漸壯大。花錦等候登上龍頭位置多年，社團一批資金在運送途中被人攔途截劫，花錦首當其衝，連同當日運送資金的阿華、阿飛及國仔同樣被社團裏競爭對手群哥（陶大宇飾）興師問罪。三子失職，令花錦登龍頭位置一事蒙上陰霾，三子之首阿華希望帶罪立功，承諾把劫匪找出，然而盜竊者竟是身邊的阿飛、國仔，兩人趁機將錢拿走應急，原因是阿飛病重的親妹需要醫藥費。一邊是江湖情義，另一邊是兄弟手足，阿華能否協助兄弟瞞天過海渡過難關，以及老大登上龍頭之位？還是事與願違，備受唾棄成為過街老鼠？

黃宗澤今次的角色重情重義，他說：「角色好重兄弟情，同時亦好尊重大佬Mark哥（鄭浩南）。表面看似威猛，但對數字方面就好弱，是好有趣的角色。至於同周勵淇的感情線，可以說是從誤會中認識，初時互相看大家不順眼，不過緣分令我哋走埋一齊。」

張繼聰角色背負重擔

張繼聰的角色背負重擔，情緒最深沉，「這個是充滿矛盾同內疚的角色，一方面要兼顧兄弟情，另一方面為救身患重病的胞妹，財政上泥足深陷，引致做錯一些決定」。

陳家樂一洗《紮職2》深謀遠慮個性，行事以情緒主導，他說：「今次角色是一個衝動派，好多時情緒行先，會做錯決定，這衝動性格，令到故事入面的三兄弟要接受好多挑戰。」

導演：為觀眾帶來震撼

片中權力鬥爭核心是新加盟《紮職》系列的兩名大佬鄭浩南與陶大宇，後者稱他們片中明爭暗鬥，角色頗為立體。導演吳家偉稱今次為電影注入更高戲劇性和張力，他說：「講述黑幫的電影在1990年代曾經非常流行，是香港電影的一個重要題材，但隨着時間的推移，已經逐漸淡化和消失。拍攝《紮職3》有這個機會給我去回憶和呈現這種曾經存在的電影類型，幫會通常牽涉到權力鬥爭、背叛、暴力及義氣等元素，這些都可以為電影創造非常強烈的戲劇性和張力，希望為觀眾帶來震撼和期待感。」