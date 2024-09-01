逾千粉絲迫爆商場撐偶像 車銀優講「我最鍾意你」冧爆Do姐

【明報專訊】被稱為「臉蛋天才」的韓國男團ASTRO成員車銀優，以咖啡品牌大使身分來港出席活動，昨午現身九龍塘的商場，吸引逾千粉絲迫滿6層樓，場面墟冚。車銀優用廣東話跟現場粉絲打招呼，又狂派心心，粉絲歡呼及尖叫聲震耳欲聾，其間車銀優用廣東話說「我最鍾意你」，望着大會司儀鄭裕玲（Do姐），令Do姐冧爆甜笑說：「坐咁近，要有啲定力先。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

車銀優前晚抵港，逾百粉絲帶應援燈牌及紙牌接機。他經特別通道步出，粉絲甫見偶像即瘋狂尖叫。他停下跟粉絲揮手打招呼，之後乘車離開。

被粉絲熱情感動

休息一晚後，車銀優昨午穿著白色西裝、黑色褲到商場出席活動，吸引逾千粉絲到場支持，見他出場即瘋狂歡呼及尖叫聲不絕。車銀優親切揮手打招呼，並用廣東話跟粉絲說：「香港的朋友大家好，我係車銀優。」之後又派心心及擺甫士讓粉絲影相。見到現場迫滿粉絲，車銀優大為感動，表示每次來港，粉絲都支持他，感受到大家的熱情，未來會繼續努力。

Do姐擔任司儀，即場教對方講廣東話，車銀優講得很標準，講其中一句「我最鍾意你」時與Do姐四目交投，令冧爆的Do姐忍不住說：「坐咁近，要有啲定力先。」接着車銀優跟3名幸運兒玩遊戲，用廣東話說出「點部署」、「笑一個」及「世一」，看粉絲猜中與否，結果全猜中。

盼旅客身分來港觀光

車銀優表示很開心以品牌大使身分來港跟大家見面，自言每天都飲咖啡，覺得香港的蛋撻最配咖啡。身形弗爆的他表示很喜歡運動，無論工作多忙，也會抽空做運動。在旁的Do姐讚他比前健碩了，他稱是努力做運動的成果。問他會否想演跟咖啡有關的角色，例如咖啡師？他說：「我未演過咖啡師，有機會都想演。」多次來港的車銀優覺得香港夜景很美，有機會也希望以旅客身分來港觀光。談到工作，他剛推出一首新歌，在芬蘭拍攝的綜藝節目年底推出，電影及電視劇則準備中。車銀優逗留半小時，尾聲跟在場粉絲大合照，離場時仍不忘揮手道別。

Do姐大讚又弗又靚仔

Do姐已6年沒見車銀優，覺得對方大個了、成熟了又弗了，但依然那麼靚仔。今次是她第3次與車銀優見面，但未有機會「集郵」，她說：「見到已好開心，他講廣東話好叻，又靚仔又是學霸，希望有機會請他上我的網上頻道接受訪問。（車銀優能否打動拍劇？）合作拍劇就不好了，太辛苦，現階段做主持和電台節目較適合我。」Do姐承認車銀優望着她說「我最鍾意你」真是好冧，「他雙眼水汪汪，我叫他跟粉絲講，他就靠過來望住我，真的很開心」。

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