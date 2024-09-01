柳應廷亞博騷打太鼓送驚喜 MC邊唱邊食棒棒糖

【明報專訊】柳應廷（Jer）與張天賦（MC）一連兩場《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷 X MC張天賦音樂會》前晚在亞博開鑼。Jer與MC有不少合作，包括合唱、彈結他，以及在巨形牢籠內交換唱《狂人日記》與《小心地滑》，其間MC邊唱邊食棒棒糖，Jer則加插單人打太鼓表演送驚喜，引得台下觀眾尖叫不斷。兩人在台上稱期待合作已久，Jer說：「之前為MC演唱會任嘉賓未夠喉，今次能一起開騷，終於有真正的音樂交流，好開心。」MC形容舞台加入巨型膠囊藥丸裝置，營造精神病院的感覺，「Jer是我幻想出來的人類，陪我一齊癲」。Jer取笑MC在場館跑來跑去親近觀眾，順便當操體能。

Jer自爆狀態麻麻

完騷後兩人一起受訪，MC表示與Jer太耐沒合作，最初有點生疏，幸經綵排後已培養出默契。問會否再合作？MC稱很想，但開騷需要付出高強度，擔心體力未必應付到。Jer說：「我今（前）日狀態麻麻，不知是否轉天氣，覺得氣管差，加上心情緊張，不太滿意自己的發揮，尾場演出前要出盡方法潤喉。」MC稱開工會帶備喉嚨急救箱，會跟Jer分享保養心得，他說：「剛才表演時一邊食糖，是舞台效果設計，想增加玩味，其實是潤喉糖，都會給一支Jer。」

MC考慮下次騷肌

MC著厚衫表演熱到爆汗，他表示一向大汗，因換衫上落台急趕所致，跟服裝無關，下次會考慮赤膊騷肌。Jer也期待配合歌曲展現線條，但未敢跟隊友邱士縉鬥健碩，自認飲食方面不夠節制。提到隊友江生（AK）憑劇集《打天下2》角逐「2024亞洲內容獎及全球串流作品獎」最佳男新人，Jer祝福AK攞獎，又稱對演戲感興趣，希望多線發展。前晚捧場藝人有MIRROR成員邱士縉與女友李炘頤、李駿傑、蔡卓妍及陳蕾等。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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