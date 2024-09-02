巡唱澳門開鑼 宣布最後一次大騷 56歲周慧敏專注照顧身體家庭

【明報專訊】56歲「玉女掌門人」兼凍齡女神周慧敏前晚於澳門舉行《地老天荒愛一場世界巡迴演唱會》首站，分享30多年演藝路上充滿意想不到的事，當中遇到很多「天使」，包括已故張國榮。她稱自2009年成為人妻及基督徒後，逐步放下強悍性格，把自己「縮細」，發現有很多不足，現在頭上光環不再綑綁自己，又不認是女神，只是一粒好細的鹽。周慧敏在演唱會上宣布今次是她最後一次個人大型演唱會，有感人生到不同階段追求和需要有好大改變，往後專注照顧身體、家庭。有歌迷傷心落淚大叫「唔可以」，她安慰說仍會工作，只是想有多些時間調節自己。

娛樂組

周慧敏演唱會以《自作多情》及一連串快歌揭幕，先後換上5套華麗服裝，狀態大勇，又唱又跳，現場氣氛熱烈。她跟歌迷打招呼：「大家好！唱完一輪快歌開場，真係好有動力呀。我對今次巡迴演唱會充滿期待，內心喜悅要大爆發，我好ready啦，你哋warm up未？啱啱啲快歌好似帶我返1990年代，諗番我第一次個人演唱會《94美的化身演唱會》，那時跳舞似機械人，有邊個睇過？」觀眾歡呼聲四起。她笑言：「不經不覺你哋跟咗我30年，我見到有80後、90後，重有00後嘅小朋友，歡迎你哋一家人來睇我個騷，這30年人生充滿意想不到的事，真的無想過自己仲企喺舞台上。」之後她唱出《台下女主角》說：「要送畀我人生第一位支持者，我天上嘅媽媽。」

放下自我 獲真正自由

周慧敏唱完《肋骨》後，分享人生感悟：「2009年，我成為人妻，同年因為信仰，我多了天父爸爸。這年是我的人生轉捩點，將自己一套普世價值的生存之道放低，一步步拆毁自己的強悍，將個『我』字縮細，發覺好多事都不同，特別我哋做藝人，好多時人哋將我哋放到好大，我覺得不是一件好事，放低『我』字，反而睇到自己好多不足，放低執著，誠實面對自己，學識接受自己有好糟糕、好軟弱的時候，順服於我所有景遇之中，開始發現，一直在我頭上面那個光環，冇能力再綑綁我啦！我在裏面被釋放出來，得到真正的自由，所以我不是女神，只是一粒好細的鹽，有時會發下光的阿V（周慧敏），好嗎？」觀眾報以熱烈掌聲。

首度公開彈《月光奏鳴曲》

周慧敏問歌迷生命中有否遇過天使？歌迷大叫：「有呀，你呀！」她笑道：「我焗你哋講㗎！我生命中有好多天使，剛唱完的《如果你知我苦衷》是哥哥（張國榮）寫畀我，他都是我一個肩上的天使，扶持過我的前輩，永遠感激他。你哋都是我的天使，無論高低，多謝你哋都守護我。」

周慧敏接着與嘉賓黃劍文合唱《流言》、《情未了》及《知己》。她首度在台上演奏貝多芬《月光奏鳴曲》第一樂章，「我2022年聖誕節錄第一首鋼琴演奏曲，好開心，今（前）晚想彈貝多芬《月光奏鳴曲》第一樂章畀大家聽， 我彈琴唔叻，如果無自己舞台，好難有機會公開演奏，所以我唔理，要好好彈一次，我相信每一件事用心用愛去做，就有感動人嘅能力」。

盼與倪震有更多共處時間

演唱會尾聲，周慧敏突然宣布重大決定，強忍淚水說：「今次巡演，我同自己講要用最純綷的心表演，為愛我的人唱歌。人生去到不同階段，追求及需要都有好大改變。今次巡演的確每一場都是倒數時間，應該是我最後一次個人大型演唱會啦！」不少歌迷聞言爆喊，很多人大叫「唔好呀！唔得呀！」周慧敏續說：「因為我覺得時候差不多，要專注照顧自己身體、家庭，貓仔都唔細，我想多些時間陪佢哋，亦希望與先生（倪震）有更多共處時間，你哋應該理解，係咪？」有歌迷繼續叫「唔可以！」她安慰說：「我不是不工作，只是想有多些時間調節自己。時間好快，錯過就錯過了，好似今（前）晚好快就過，已到演唱會尾聲，要唱最後一首歌，好想聽到大家大大聲一齊唱《最愛》。」

完騷後觀眾不停叫安歌，周慧敏再出場，跟觀眾大合唱近6首歌，最後唱出《天荒愛未老》。澳門站後，周慧敏9月中到廣州等不同地方巡唱。

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