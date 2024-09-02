《紮職3》3日票房100萬 張繼聰提議下集伙黃宗澤演紮鐵工

【明報專訊】黃宗澤與張繼聰前晚為主演電影《紮職3》到旺角的戲院謝票，新片首日票房逾30萬元，勝過上一集，上映3日已接近100萬元，二人對票房成績感開心，表示會盡量參與謝票宣傳。張繼聰說︰「各行各業也艱難，可以謝票已很開心。」張繼聰回想拍攝戲中動作場面時很辛苦，考驗體能，又容易受傷，但謝票時看到觀眾開心，辛苦變成了動力。

黃讚張轉數快

張繼聰稱觀眾看完《紮職3》後，讚黃宗澤靚仔。黃宗澤表示有觀眾讚張繼聰的紋身、鬍鬚和肌肉很性感。張繼聰自言不求是否性感，從來不是偶像派，對外表沒有壓力，都是「放飛自我」。問太太謝安琪最欣賞他身體哪個部分？張繼聰說︰「要問佢，我覺得可能係性格，內在很性感。」黃宗澤讚張繼聰轉數快，表達能力好也很性感，喜歡跟對方傾偈，可以啟發新思維。

《紮職》成為系列電影，黃宗澤和張繼聰表示最重要是老闆肯投資，若票房好，電影公司當然會繼續拍。至於下一集的題材，他們稱有觀眾提議以校園或羽毛球為主題，黃宗澤演訓導主任，張繼聰演老師。張繼聰笑言現在流行職安真漢子，「一班演員又可以曬黑，很man，而且紮鐵是香港其中一個傳統行業」。黃宗澤日前因病缺席無綫劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》宣傳，他表示活動前發燒不適，現在好敏感，為大家安全，便休息不出席，服藥後已痊癒。

記者：劉永銳