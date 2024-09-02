【娛樂場】《狗陣》彭于晏拯救流浪犬 人狗脫胎換骨重生

【明報專訊】台灣男星彭于晏主演電影《狗陣》，早前於第77屆康城影展「一種關注」單元奪最佳影片大獎。片中另一主角「黑狗」小辛獲「狗狗金棕櫚評審團大獎」。《狗陣》講述10多年前的西北小鎮，剛出獄的二郎（彭于晏飾）重歸故土，面對偏見及防備，他不知該如何開啟新生活。這個靠近戈壁沙漠的西北小鎮，曾因發展致富的家家戶戶養狗成風，造成如今流浪犬遍野。二郎迫於生計加入捉狗隊，拯救了一隻流浪黑狗小辛，二郎與小辛相處中獲得再次上路的勇氣，一人一狗互相救贖，擁抱彼此的新生。

彭于晏為貼近角色的粗獷形象，主動要求把頭髮剃短，只留3毫米，多喝咖啡和茶將牙齒染黃。他為呈現具中國西北地方特色，特意曬黑，「那邊紫外線較強，人的膚色會是偏紅黑一點，把自己曬到斑都出來，頭皮也曬裂」。

苦練電單車持技

失語的二郎是冠軍特技演員，彭于晏苦練電單車特技，騎電單車爬台階、甩尾、提車頭等，甚至做夢都夢到自己在練習。他稱電單車特技很難，比想像中難駕馭，過程中摔得蠻慘，每天訓練消耗體力，為求突破仍堅持完成高難度動作。

除外表及駕駛電單車下苦功外，彭于晏要通過肢體動作和神態表演，放大情感變化，承認台詞少增加表演難度，「因肢體上要加強，特別很多一鏡到底的長鏡頭，還有特寫，是很難的事。導演找了很多當地素人和我們一起演戲，如果我設計如何演出，出來效果會變得很奇怪」。內地導演徐崢欣賞《狗陣》後，大讚彭于晏的演繹：「關上了言語表達，打開了很多其他的表達方式，所有的內容都多了一層意味。」

盼身處困頓的人破陣而出

導演管虎解釋《狗陣》的「陣」是「陣列」的意思。每個人都有自己熟悉的生活和陣列，一旦走出去，就會有新的東西呈現，「我做這部電影是想重新出發，不在舒適圈裏待着，不在那個陣列裏待着」。他稱二郎的生活原本是一眼能望到頭，但他不甘心，流浪黑狗的頑強不屈刺激他的夢想和欲望，選擇重新上路。

「破陣而出」既是對二郎和黑狗的呼喚，也是對所有身處困頓中人們的呼喚，突圍重重陣列，終將迎來更廣袤的天地，抵達豐茂的人生曠野。管虎寄語：「獻給那些再上路的人們」。

動用過百隻狗 20訓犬師

片中出現上百隻流浪狗，給製作團隊帶來挑戰。總製片人梁靜表示：「之前管虎的電影有很多種動物出現，但這次數量特別多。片場裏百隻狗幾乎快跟現場工作人員的數量差不多，在照顧牠們的問題上花很多心思，為牠們搭建了三畝地的狗舍，請來逾20名專業訓犬師。」

彭于晏在開拍前學習馴狗，和10多隻黑狗培養感情，「動物拍戲不可控，我要跟每隻狗都培養好感情。拍攝時很多場戲都是一鏡到底，沒有太多剪接部分，會提前跟狗綵排很多遍」。他拍完電影後，領養小辛在內的3隻流浪狗，「牠們改變我的人生觀和世界觀，也是電影帶給我的收穫」。養狗改變了彭于晏的日常生活，他帶小辛出席康城影展時，行李大部分是愛犬的用品。

《狗陣》9月5日香港上映