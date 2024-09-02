參賽威尼斯新片 觀衆鼓掌近10分鐘 祖狄羅演FBI入戲 玩跟蹤零交談

【明報專訊】《惡的序章》澳洲導演賈斯汀高索（Justin Kurzel）新片《The Order》，根據1980年代新納粹恐怖組織The Order領導人馬修斯（Robert Jay Mathews）事件改編，《心計》祖狄羅（Jude Law）和《五腥級盛宴》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）分別扮演FBI探員及馬修斯，為了入戲兩人在開鏡首一個月刻意不交談，前者甚至奉導演之命悄悄跟蹤侯特。《The Order》前日以競賽片身分在第81屆威尼斯影展世界首映，美媒Deadline指現場觀衆看罷起立鼓掌9分23秒，令人好奇祖狄羅會否繼20年前《亂世情天》後明年再角逐奧斯卡影帝殊榮？

《The Order》除了祖狄羅和尼古拉斯侯特之外，還有《挑戰者1號》泰舒萊頓（Tye Sheridan）及《埋葬》女星朱妮絲慕莉（Jurnee Smollett）主演，一衆演員偕同導演賈斯汀高索前日先出席記者會，再踏上首映禮的紅地氈。《The Order》改編自兩名調查記者於1989年出版的非小說書籍《The Silent Brotherhood》，書中追蹤3K黨後美國各種族主義的恐怖組織，電影則集中描述以馬修斯為首的新納粹組織The Order。故事講述1983年，祖狄羅扮演以愛達荷州為基地的FBI探員，發現連串搶劫銀行和汽車、造假等罪案跟過去的犯案模式不同，並追查到與一個白人至上主義者的恐怖組織有關。

賈斯汀高索自言想拍美國電影已久，不少啓發他入行的作品像《密探霹靂火》、《驚天大陰謀》和《烈血暴潮》，均是十分精彩的戲劇化驚悚片類型，「不幸的是現今好像愈來愈難拍這類電影，所以看到《The Order》劇本真是大好機會」。記者會上團隊被問及此片是否反映美國今日分裂的政治形勢，祖狄羅表示，「可悲的是這種相關不言而喻，感覺上正是現在需要的電影，而能從過去找到跟今日相關的部分，總是很有趣」。導演稱片中反映了當下現實情况，「這部電影是有關危險的意識形態如何快速散播，其實不止發生在美國，澳洲亦一樣」。

片中對立的尼古拉斯侯特和祖狄羅，為了演好角色，開鏡首一個月兩人毫無交流，亦沒有說過一句話；導演賈斯汀高索甚至吩咐祖狄羅悄悄跟蹤侯特，就像真正的FBI一樣。兩人的演出亦獲得回報，據美媒Deadline報道，《The Order》放映後全場觀衆起立鼓掌9分23秒，反應熱烈。該片預計今年12月在美國上映，其他地區可能由串流平台Prime Video發行。

《醉美的一課》導演新劇首映

憑《醉美的一課》贏得奧斯卡最佳國際電影的丹麥導演湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg），首次拍劇《Families Likes Ours》，以環保為題材，講述海水暴漲，丹麥人展開大規模逃亡；全劇7集預計今年10月首播，前日在威尼斯舉行世界首映。湯瑪士稱水都也受氣候暖化問題影響，認為新劇很適合在威尼斯首映。