【開箱】《媽媽朋友的兒子》 「海岸村」班底製作 丁海寅轉型搞笑

劇中不時回憶男女主角中學時期的故事，一臉童顏的丁海寅，穿起校服也沒有違和感。

【明報專訊】韓國有線頻道tvN今年上半年成績驕人，《淚之女王》及《背著善宰跑》皆叫好叫座，後續成績自然成為外界焦點；由《D.P：逃兵追緝令》丁海寅與《還魂》鄭素敏合演的愛情喜劇《媽媽朋友的兒子》，拍過《海岸村Cha~Cha~Cha》的柳濟元執導及慎河誾編劇，上月17日在tvN首播，講述企圖糾正錯誤人生的女人，跟媽媽朋友的兒子譜出戀曲，香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看。

熱話年輕人面對生活壓力

《媽媽朋友的兒子》至今播出4集，收視由最低4.2%至最高6.2%不等，升跌似乎與播出日期及對手有關。《媽》劇在韓國逢周六日播出，周六晚跟SBS《好搭檔》對撼，後者收視甚高，冠絕同檔劇集，《媽》劇成績難免下調；到周日晚卻輕鬆撼贏TV朝鮮《DNA戀人》及Channel A《凌晨兩點的灰姑娘》，收視回升。

《媽媽朋友的兒子》描述裴石榴（鄭素敏飾）得獎學金到美國升學，其後在當地大企業工作，但突然放棄高薪厚職兼解除婚約，隻身返回韓國。她跟母親朋友的兒子崔承效（丁海寅）青梅竹馬，並在家門外相遇。當裴石榴被憤怒的媽媽追打，找崔承效做擋箭牌，後者亦助母女倆和解。人生陷入低潮的裴石榴返回韓國本打算重新出發，卻與過往的「黑歷史」糾纏一起。此劇由《海岸村Cha~Cha~Cha》班底製作，兩劇難免相近，例如女主角同樣因人生陷入低潮，離開原本生活的地方，逃避的過程中遇上男主角，並找出人生新路向。《媽媽朋友的兒子》跟《海》劇一樣，不止愛情元素，還有家庭及朋友，故事包含歡笑、溫暖和人情味。劇中指現今很多年輕人面對大城巿生活的壓力，相似的豈止《海》劇？《歡迎回到三達里》及《山茶花開時》等韓劇，也是同類橋段。

《媽媽朋友的兒子》雖情節欠新意，仍有觀眾共鳴的部分；裴石榴辭掉令人艷羨的高薪厚職回老家「躺平」，沒有人支持她，受盡委屈。她只是想停下來休息，卻伴隨各種焦慮不安。裴石榴說：「我的人生好像過熱了，一直很拚命，一直全速運轉，然後中央處理器突然停止運作，畫面也卡住，什麼密碼都行不通，我別無他法，只好讓自己重新開機。」這番話不是很值得一直向前衝的人反思？另一方面，裴石榴的母親無法理解女兒的決定，無法忍受她辛苦多年卻放棄所得的一切。裴石榴的一句話倒刺中母親，「為什麼我總要成為母親的驕傲？為什麼必須被拿來包裝母親的人生？」一語道破父母對子女的期望，以及子女對自己人生的看法，總是存在落差。

吵鬧情節偏多 口碑兩極

此劇開播後口碑兩極，有觀眾大讚有趣，亦有觀眾認為鄭素敏與丁海寅欠缺火花。後者扮演著名建築師崔承效，不僅才華洋溢，外貌出眾，連性格也相當完美。然而與裴石榴相識多年，早已習慣互相鬥嘴，且因為母親的關係，兩人度過童年許多尷尬時光。丁海寅首次演喜劇，跟過往形象相差很遠，觀眾難免需要時間「消化」。

鄭素敏扮演的裴石榴，返回韓國其實因在美國遭同事欺凌，如同助手般被使喚；她經常被母親打罵，反過來也愛打罵胞弟及死黨，在親友面前卻像小孩一樣，無緣無故生氣及惡言相向。以目前4集來看，吵鬧情節佔據了大部分時間，難免煩擾；青梅竹馬變戀人的設定也沒什麼新意，且看細節能否帶出新鮮有趣的小故事，挽回一點分數。