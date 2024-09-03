健康飲食勤做運動keep住靚 梁洛施唔抗拒結婚 被兒子催拍拖

梁洛施（右一）去年跟大仔長治（右二）出席朋友婚禮，以熊仔圖案遮了大仔的樣子。（網上圖片）

【明報專訊】身為三子之母的梁洛施保養得宜，獲邀任醫美品牌代言人，稱一向走自然路線，只會護膚，沒有微調樣貌需要。現單身的她表示不抗拒拍拖結婚，兒子亦十分支持，望媽媽開心，但三子分別14及15歲，均未拍拖，他們覺得女仔好煩，寧願做運動。對於香港初中性教育教材的「打羽毛球」論成為熱話，她表示沒留意，但早已向兒子灌輸性教育。

記者：林祖傑

36歲梁洛施（Isabella）昨日獲邀到銅鑼灣擔任醫美店開幕嘉賓，表示想多些工作，但市道差，工作量很少。她表示首次為醫美品牌擔任代言人，本身作息定時，跟貼兒子的時間表，不用開工都會早睡早起，加上健康飲食及勤做運動，可以keep住靚，她說：「不過基本護膚都要做，我16歲正式入行，已開始保養。」可會接受微調？她說：「每個人需求唔同，我嘅形象比較走自然路線。」她稱3名兒子不但不貪靚，還十分「哩啡」。

睇書灌輸性教育

Isabella表示兒子今（昨）日開學，她一早起身準備早餐，然後充當司機送兒子返學，她說：「因為工作關係未能接放學，平時我都會管接送。」她透露早已向兒子灌輸性教育，「其實做父母好難開口，但呢樣嘢又逃避唔到，所以我買咗相關書籍，睇吓點去教佢哋，學校方面都會教，我覺得家長與學校一齊同步教好緊要」。對於香港初中性教育教材「打羽毛球」論惹熱話，她表示3名兒子讀國際學校，所以不太清楚。

問現階段可有拍拖或追求者？Isabella說：「呢啲順其自然啦！現階段生活非常開心。（將來會否考慮結婚？）都係順其自然，世事嘅嘢好難講，我個人好隨心，亦都唔抗拒。」可要問准3個「前世情人」？她笑說：「3個情人，仲要加埋阿媽，呢啲嘢到時先算啦！兒子都好支持我，已經催我拍拖，希望我開心，好彩同3個仔關係好好，係朋友又係阿媽角色。」

三子愛運動嫌女仔煩

可有叮囑兒子拍拖要講給她聽？Isabella說：「有呀！不過佢哋話只鍾意做運動，嫌女仔好煩，應該未有女朋友！我寧願佢哋什麼都同我講，但3個仔都喜歡做運動，不用返學就去打波，包括羽毛球、足球、欖球及帆船，好多運動，又鍾意奧運運動員。」

大仔長治身高接近媽咪

Isabella 2009年為當時的男友李澤楷誕下長子李長治，翌年生孖仔長亨和長軒。2011年Isabella發聲明跟李澤楷分手。她對3個兒子成長極為保護，避免他們的樣貌公開曝光，在社交平台偶爾分享家庭生活照時，都會用不同的圖案遮掩兒子的樣子。

去年Isabella跟大仔長治出席朋友的婚禮，分享母子跟一對新人的合照，雖然她以熊仔圖案遮了大仔的樣子，但見長治站在媽咪身邊，身高已及媽咪半個頭了。