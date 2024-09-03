接受Do姐訪問 憶陳可辛「手機情緣」 吳君如呻人工低離巢無綫

【明報專訊】吳君如接受鄭裕玲（Do姐）主持YouTube節目《The Do Show》訪問。兩人相識逾30年，曾合作電影《表姐，你好嘢！4之情不自禁》和《武俠七公主》，是麻將腳又一起逛街購物。Do姐貼出訪問精華片段，留言：「相信係最多笑聲嘅一次訪談，好開心我嘅人生有你呢個朋友。」吳君如跟Do姐想當年，分享當日離開無綫因加薪50元，到她跟陳可辛拍拖，女兒陳是知想加入娛樂圈等。

不滿續約加薪50元

吳君如昔日離開電視台轉戰影壇，拍過多部電影，並曾奪金馬獎和金像獎影后，Do姐問君如為何當年敢離巢無綫？君如說：「人工低！」君如自爆當年500元一個騷，續約只獲加50元，她說：「我覺得無理由咁差，所以我係見步行步。」她稱做電視很多事情未能預計，似在大海等監製去揀，當時她已有知名度，故不擔心。君如表示並非唱衰TVB，她是講事實，明白當時制度是這樣，公司給藝人帶來知名度，可以拍電影、廣告。

吳君如提到當年投資兼主演的《四面夏娃》慘敗，稱以為這部戲很好，但市場反應不似預期，到現在仍會投資電影，但只佔一部分，因覺得有份投資會更加投入。現在她做電影監製又做演員，兩者選擇會揀演員。她反問Do姐是否再接戲，並爆有人邀對方拍戲，被Do姐3秒內拒絕。

Do姐問吳君如為何跟陳可辛相戀？君如稱當年兩人同報電影展，「我報《四面夏娃》，佢（陳可辛）報《甜蜜蜜》，電影同期上映，畀佢打敗咗，啲獎畀佢橫掃」。由於他們出席不同影展多接觸，兩人又用同型號手機，有次她的手機無電，便借了對方的電池，她將自己無電的電池交換，後來陳可辛相約睇戲，並還電話電池，就這樣開始了。她稱兩人性格也很強，沒想過跟陳可辛維持這樣長日子。她生女兒陳是知時已41歲，是高齡產婦，當時是陳可辛鼓勵她生育。

女兒陳是知英國夜店鬧笑話

提到18歲女兒陳是知，君如爆女兒在英國想跟朋友去夜店玩，但未獲放行，便想冒認媽咪的會籍入場，結果被問出生日期等資料，引起哄堂大笑被拒絕入場。君如稱女兒對娛樂圈感興趣，現在也修讀有關科目，學跳舞試過多次受傷。

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