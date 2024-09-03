演協辦School Tour 古天樂帶隊入學校關顧學生情緒

【明報專訊】昨日香港演藝人協會（演協）在社交平台上載開會的搞笑短片，會長古天樂（古仔）關心社會議題，在新學年開始宣布將會馬拉松式舉行School Tour，透過到訪學校關顧學生情緒。短片中古仔跟眾理事成員張繼聰、小肥、周家怡、趙善恆（恆仔）等為關心學生情緒壓力，苦惱對策。恆仔提出到學校辦School Tour，以行動支持學生，但被其他人潑冷水，張繼聰說自己家中子女的情緒也未關顧到。宣布散會之際，原本默不作聲的會長古仔突然出聲：「我諗到啦！一於殺入學校，搞School Tour，掂呀！」眾人隨即搞笑附和表示贊成。不少網民大讚古仔「貼地」，願意走入學校與學生互動，關注學生的情緒需要。

徐立德升小三 父親著校服打氣

昨日是開學日，《反起跑線聯盟2》中演Billy的徐立德現實中是升小學三年級的學生，就讀傳統名校。昨日徐立德由爸爸送返學，原來徐爸爸是校友，父子同穿上校服拍照。徐爸爸給兒子留言道：「三年級加油呀！」《反起跑2》導演劉偉恒育有兩女兒（饅頭、包包），劇集播完他有較多時間照顧小朋友，昨日也在社交平台分享送小朋友返學的照片，寫道：「重新起跑，各位爸爸媽媽加油！」

梁芷珮珍惜送女兒返學

TVB藝人梁芷珮育有兩子一女，細女Kasey今年11歲，昨日梁芷珮送女兒返學，寫道：「又一年喇，應該湊埋呢年返學，出年唔畀阿媽帶㗎喇！」

娛樂組

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