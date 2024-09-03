太多懶音錄慢歌吃盡苦頭 FINALLY成員各有喜好不會爭女生

【明報專訊】YouTube頻道「小薯茄」成員Chorus（程人富）、JPG（阿J）、Fatman（肥蚊）和M.I.C.（朱Mic）組男團FINALLY去年勇闖樂壇，推出首支單曲《終於出歌》後，早前推出第二首歌《樓下的貓》，邀得女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）任MV女主角。

錄歌前找唱歌老師惡補

程人富表示今次出慢歌，因上次首快歌被「終粉」（粉絲䁥稱）稱他們唱歌全無感情，毫無技巧，所以便出首感情歌。他承認唱歌欠缺技巧，有待改進，唱慢歌挑戰很大，錄音時吃盡苦頭，咬字要很精準，他們太多懶音，事前已找唱歌老師惡補了數堂，但4人各自有不同問題，他咬字最差，阿J拍子不準，朱Mic聲量太細不入咪。

肥蚊自嘲哨牙和剛巧脫了隻大牙，在唱歌控制氣流方面很差。程人富說：「錄音時只聽到我們的呼吸聲，平時不覺自己有那麼多問題，入到專業錄音室錄音，發現問題多多，加上緊張，大家已盡力。」

朱Mic表示開心聽眾收貨，讚他們唱得很善良，但理解不到何為聲線善良。程人富笑說：「大家見到一個BB，讚不出可愛，唯有讚健康一樣。」4子在MV中飾演流浪貓，在街頭四處討女孩子歡心，程人富說：「很多人覺得流浪貓很可憐，但流浪貓可成為不同女生的兵，我們發現做兵不需要太專一，只要知道自己的發光位在哪裏，便會有很多女神埋身。」

程人富計劃明年底結婚

問到4子會否喜愛同類型女生？FINALLY笑稱MV中一齊喜歡Ivy So，現實中，大家喜歡的類型都不同，朱Mic心目中的女神要眼大大和擁有一把秀髮，阿J偏愛樣子甜美女生，肥蚊喜歡唱歌好聽的女仔，程人富聞言笑說：「各位女歌手要小心一點了。」

程人富稱已封盤，向女友求婚成功，未婚妻很斯文，正是他杯茶。問到婚禮何時舉行？他表示計劃明年底，因女友稍後會離港一段時間，待她回港才可以籌備婚禮。兄弟團方面，當然非FINALLY的好兄弟莫屬，負責唱歌和頂酒，阿J笑言可以充當大妗姐和幫手過大禮，因他之前幫朋友做過幾次。準新郎程人富笑稱到時可能兼顧做司儀，因他經常做婚禮司儀，沒有人做得好過自己。

做節目擅長自嘲 少得罪人

另外，說到早前YouTube頻道「試當真」的《試運會〈忍笑鐵人耐力賽〉》，取笑盧瀚霆（Anson Lo）在新歌《Hey Hey OK！》MV中的舞姿，惹「神徒」（盧瀚霆粉絲䁥稱）不滿，取消退訂閱，試當真之後將影片下架並道歉。問到4子做節目時，構思題材和說話時會否小心一點？他們自言細膽，不擔心會玩大了，程人富說：「我們一向很小心，最擅長自嘲，自嘲很高章，我以前閱讀會考，那篇文章就叫『自嘲』，那刻我已知自嘲是叻。」他們在節目上也會互相嘲諷，問到可有底線？FINALLY一致表示不能問候「父母」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

場地提供：牛魔燒肉