《孤狼同謀》水都首映 佐治古尼否認收2.7億片酬 畢彼特離婚後首拖女友踏紅氈

【明報專訊】第81屆威尼斯影展上月28日開幕，《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）帶同參賽片《Maria》亮相，影展總監阿爾貝托巴貝拉（Alberto Barbera）事先張揚，她不會與前夫畢彼特（Brad Pitt）碰頭；前晚畢彼特與佐治古尼（George Clooney）主演串流平台Apple TV+新片《孤狼同謀》在水都以觀摩性質世界首映；離婚8年的畢彼特，首次與拍拖一年多的珠寶設計師恩妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）十指緊扣踏上紅地氈，正式確認後者的女友地位。

當前妻安祖蓮娜祖莉返回美國出席Telluride電影節宣傳新片《Maria》，60歲畢彼特即帶同34歲女友恩妮絲迪拉蒙現身水都，正式向外確認彼此關係。兩人2022年11月出席U2成員Bono的洛杉磯演唱會後傳出緋聞，到今年7月，兩人拍拖現身英國F1銀石站賽場，見證畢彼特新片《F1》監製之一咸美頓相隔31個月再奪分站冠軍，不過一起出席首映禮，前晚則屬首次。據悉恩妮絲2013年畢業於日內瓦大學商管系，能說英、法、西、德4語，專攻珠寶設計，曾與《吸血新世代》保羅韋斯利（Paul Wesley）結婚3年，2022年秋天宣布分開。

畢彼特與好友佐治古尼繼《CIA光碟離奇失竊案》後，在《孤狼同謀》（Wolfs）再度合作，香港預計本月27日在Apple TV+上架；故事講述兩人都是喜愛獨自工作的「清道夫」，卻發現接下同一任務，電影由《蜘蛛俠：不戰無歸》導演鍾華斯（Jon Watts）執導，《失蹤》愛美賴恩（Amy Ryan）和《戀愛挑戰書》奧斯汀艾布斯（Austin Abrams）亦有份演出。由於鍾華斯確診新冠病毒，所以被迫缺席威尼斯首映。據悉太多觀衆想一睹兩名男主角的風采，所以《孤狼同謀》延遲了半小時放映，情况一度混亂；電影放映後，觀衆報以4分鐘掌聲，畢彼特與佐治古尼更以舞步回應大家的支持。

早前《紐約時報》有文章指畢彼特與佐治古尼各收3500萬美元（約2.7億港元）拍攝《孤狼同謀》，後者前日在記者會澄清，「那是有趣的文章，不知道有關我們片酬的消息如何得來，但比報道所指少很多個百萬。如果大家認為這就是工資的標準，對這行業是不利的，而且很可怕，根本不可能拍電影」。佐治古尼稱希望電影能在戲院上映，所以確保美國的映期後，已退回部分片酬。他又提到其執導的《船上的男孩》原為MGM所拍，其後變成在串流平台Prime Video上架，也是意料之外；佐治指後疫情年代電影業面對一些阻滯，大家都在尋找出路。

艾恩布迪新片獲12分鐘掌聲

威尼斯影展主競賽單元，前晚輪到《黑天后》導演畢迪高比（Brady Corbet）新片《The Brutalist》首映，故事講述《鋼琴戰曲》艾恩布迪（Adrien Brody）扮演的猶太裔建築師，逃過二戰納粹種族清洗，到美國尋夢卻碰壁，直至遇到一名神秘富商，生命從此改變。據美媒報道，此片長3個半小時，當中包括15分鐘中場休息時間，但放映後現場觀衆起立鼓掌12分鐘，是開幕禮以來贏得最長掌聲的參賽電影。除了艾恩，該片還有《幕後嫌疑犯》佳皮亞斯（Guy Pearce）、《司法女王》菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）及《比利林恩的中場戰事》男星祖艾雲（Joe Alwyn）等主演。