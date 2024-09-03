【開箱】木村光希因父之名 《心動50年》初戀無限Touch

【明報專訊】《珠峰浩劫》冰島導演巴特沙戈馬古（Baltasar Kormakur）從影快30年，較少拍純愛題材，上周四在港上映的《心動50年》（Touch）可說是新嘗試，只是這部節奏不算快的作品，片長兩小時，加上主軸是一名年邁鰥夫來回現實與回憶之間尋覓半世紀前的初戀情人，若非日本「萬人迷」木村拓哉的么女光希主演，實在懷疑可會引起發行商的興趣？

冰島大學生鍾情日裔少女

《心動50年》講述晚年喪偶的Kristofer患上早期認知障礙症，加上新冠疫情打擊，決定找回半世紀前曾深愛過的日本情人Miko。當年他在Miko父親高橋於英國經營的日式餐廳打工，由相識到相愛，Miko與高橋卻忽然不辭而別，在他生命裏徹底消失，成為半生遺憾；Kristofer決定尋找Miko下落，遠征英國及日本，希望趁有生之年見她一面。

冰島男星艾基奧力夫遜（Egill Olafsson）和彭米科馬哥（Palmi Kormakur）分別扮演Kristofer的老年與青年，木村光希演年輕的Miko，《禮儀師之奏鳴曲》本木雅弘則飾演高橋；《前程錦繡》中村雅俊亦客串一角，扮演跟老年Kristofer在居酒屋萍水相逢的日本人。《心動50年》改編自暢銷小說，冰島作者Olafur Johann Olafsson大有來頭，曾是索尼互動娛樂的總裁，任內領導PlayStation的創建，但同時是小說作家，贏過不少獎項。導演巴特沙戈馬古同樣來自冰島，並以《你黑我未黑》在國際打響名堂，其後荷李活買下版權重拍，巴特沙親自操刀，交出《變形金剛》麥克華堡（Mark Wahlberg）主演的《黑金速遞》；另外曾在港上映的《獸獵》、《漂流心海》及Netflix劇集《冰原孤人》均出自巴特沙之手。

新冠疫情與原爆倖存者

《心動50年》故事不算豐富，片長又兩小時，但橫跨半世紀的未了緣分，巴特沙戈馬古算拍得多彩，至少現在與回憶的交替剪接，花了不少心思，也帶出懸念，讓觀衆緊張Kristofer最後會否跟Miko重逢。劇本也藉異國戀及身處異鄉，遠觀戰爭所帶來的悲劇。片中Kristofer來自冰島，1960年代考入名校倫敦政治經濟學院，左翼思想卻跟校政背道而馳。本來是玩笑或一時衝動撞進高橋的日本餐廳應徵洗碗工，卻對Miko一見鍾情，反決心學日文和烹飪。面對金髮碧眼的西方青年來求職，高橋本沒打算聘用，但當對方說來自冰島，跟日本一樣滿是火山，莫名地產生好感。雖然片首已交代，Kristofer經營餐廳，到底是過往學廚經驗的結果，還是受初戀情人的影響，他對日本的了解又有多少，就留待觀衆在片中尋找答案。故事以男主角面對新冠疫情，依然不顧女兒反對，踏上尋人之旅，路途上的孤寂，亦映襯原爆倖存者當日獨在故鄉變異客的難堪。只是，結局舊情人無怨無恨，是否完美得不像真實？

彭米科馬哥與木村光希扮演戀人算合襯，後者6年前以模特兒身分入行，單憑「木村拓哉與工藤靜香之女」已平地一聲雷；近年銳意向演藝方向發展，但片中褪去模特兒的型格，便顯得平凡，大概精通英日語是她被選中演出的主因，演技方面則仍需努力，畢竟花瓶效用有期限。

上映日期：8月29日