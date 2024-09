next

【明報專訊】鄭丹瑞(旦哥)與太太育有兩女鄭瑤(Zaneta)和鄭珉(Amanda),大女Zaneta今年初公開跟男友Jacob戀情,男友外形跟黎明相像有「翻版黎明」之稱。昨日Zaneta在社交平台宣布喜訊,貼出多張跟男友Jacob的合照及曬鑽戒照,宣布即將嫁人。Zaneta留言稱「Days have been brighter lately #isaidyes」。

旦哥將榮升外父,朋友皆戥他開心,他在社交平台回應,並憑歌寄意「訓話」未來女婿,他寫道:「這個下晝忽然收到排山倒海的信息,都是恭喜我終於做外父了!情緒一下子消化不來,決定食杯雪糕冷靜下,然後統一回覆:多謝各位的祝福,女婿,請留意歌詞。」旦哥以《I loved her first》向Jacob宣示主權。旦哥兩女兒皆是學霸,對娛樂圈沒興趣,據稱Zaneta在時尚雜誌任編輯總監。Jacob畢業於劍橋工程系,又到哈佛商學院讀MBA,現打理家族生意。

娛樂組