被指月底秘嫁男友 蔣家旻：有消息會通知

【明報專訊】34歲蔣家旻今年元宵佳節大方承認蜜運中，與相識多年的電視台高層周永基拍拖逾年，4月貼出偕男友出席「2LINE黨」好姊妹湯洛雯、岑杏賢和朱千雪聚會合照，男友樣貌首度曝光。昨日傳出蔣家旻跟男友本月底拉埋天窗，婚禮選在亞洲區舉行，獲邀參加婚禮的藝人朋友要向公司請假，因此走漏風聲。

對於是否快將成為人妻，蔣家旻回覆傳媒時稱現在忙於拍劇，即將出發布拉格拍外景，「暫時未有任何嘢公布，有消息會喺社交平台通知大家」。據知她正參演宣萱、陳展鵬和陳煒等主演的無綫劇《巨塔之后》。

羅天宇未收到「妹妹」喜帖

羅天宇跟蔣家旻在無綫劇境劇《愛．回家》飾演兄妹馬子仁與馬子妮深入民心，兩人曾傳緋聞。羅天宇昨日出席活動被問及「妹妹」結婚一事，表示未收到喜帖，知傳聞後即傳短訊蔣家旻了解結婚消息是否屬實，承認之前有聽聞對方結婚，「不過唔知真定假」。他表示未見過「妹妹」男友，只知對方做幕後。

羅天宇另一舊緋聞女友陳曉華被指跟朱敏瀚拍拖並計劃結婚，他稱近日跟陳曉華一起開工，不知對方拍拖與結婚的傳聞真或假，若是真的會替她開心，笑言有機會代傳媒向陳曉華求證。有「女神收割機」之稱的羅天宇近日傳跟陳懿德發展情侶關係，他說：「同佢係好好嘅朋友，大家有時間都會出嚟食飯。（兩個人？）兩個比較少，冇、冇、冇，基本上係一班人食飯。」

記者：劉永銳