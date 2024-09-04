【開箱】《搞事分子》 豪裝電影適合串流平台 虎頭蛇尾缺好橋

《搞事分子》不乏荒謬的搞笑場面，麥迪文（右起）與基斯艾費力犯案後逃避警方追捕，本是前者心理醫生的周洪報警後卻「跟車」，認為麥迪文有自殺傾向，要繼續治療。

【明報專訊】串流平台Apple TV+遠不及Netflix量豐，卻幾乎每部作品都起用知名的台前幕後，堪稱豪華陣容，上月9日上架的《搞事分子》（The Instigator）正是其中之一，由《史密夫決戰史密妻》德格里文（Doug Liman）執導，《驕陽似我》麥迪文（Matt Damon）伙拍《情繫海邊之城》金像影帝基斯艾費力（Casey Affleck）主演，屬heist film（盜賊片）類型，不乏妙趣之處，但虎頭蛇尾，內容鬆散，也沒有好橋貫穿全片，在美國的戲院放映一周便直上Apple TV+，香港甚至沒有安排映期；剛在威尼斯影展世界首映的《孤狼同謀》（Wolfs），以佐治古尼（George Clooney）和畢彼特（Brad Pitt）兩大一線男星掛帥，情形跟《搞》片一樣，而且原定在港戲院公映，現選擇本月27日Apple TV+上架，到底兩片是否因質素問題讓戲院商卻步？

陌生人合作打劫市長

《搞事分子》講述退伍軍人Rory離婚又欠交贍養費，急需要錢才能見兒子一面；他與本不認識的酗酒前罪犯Cobby，受聘於黑社會大佬Besegai和Dechico，在市長Miccelli連任的慶功派對搶劫藏在夾萬的大筆現款，怎料事敗，Cobby更受槍傷，唯有找Rory的心理醫生Donna救治，此時Dechico卻派員追殺他倆。

盜賊片屬犯罪電影的次類型，主角盜賊會跟警方鬥智鬥力，內容通常有關他們由策劃到執行盜寶或劫案，而且氣氛輕鬆，不乏喜感，結尾往往能逃脫，並讓觀衆恍然大悟。像《落水狗》、《非常盜》、《盜海豪情》都是盜賊片類型，《搞事分子》亦歸納於此，而且不脫羅賓漢式設定，合理化主角犯案動機；譬如麥迪文飾演的Rory，患有抑鬱症，需要看心理醫生，參與打劫並非貪財，只是需要錢周轉才可見到兒子。基斯艾費力飾演的Cobby則想戒酒，重過新生活。市長Miccelli不是好人，慶功派對其實是收取政商各界賄款的藉口，夾萬内財富因此得來，怎料競選連任落敗，才會讓Rory和Cobby的搶劫行動節外生枝。

《搞事分子》不乏笑位，《鯨》亞裔女星周洪扮演Rory的心理醫生Donna，為Cobby治療槍傷，卻暗中報警，及後與兩賊一起逃走，原來她認為Rory搶劫屬自毁行為，跟他們一起走正是想繼續治療對方，還問Rory當時感受，處境既荒謬又搞笑。3人被警方追截的飛車戲也算拍得刺激，始終德格里文執導過《叛諜追擊》等動作片。

綠葉出色 笑料有地域限制

周洪演得突出之外，《荷里活黑名單》米高施德堡（Michael Stuhlbarg）、「八爪魚博士」艾佛莫連拿（Alfred Molina）、《暗黑信使》保羅和達賀沙（Paul Walter Hauser）、《職業特工隊》系列榮雷姆斯（Ving Rhames）和《天魔特攻》男星朗柏曼（Ron Perlman），不管扮演黑幫大佬、殺手、警察還是市長，都是優異綠葉，各人戲分不多，卻潤飾了不無瑕疵的場口。然而劇情較薄弱，最後兩名主角「脫險」，也只是因緣際會，並非靠什麽絕世好橋，不及其他盜賊片「有智慧」。

《搞事分子》由Artists Equity製作，是麥迪文與基斯艾費力兄長兼《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）於2022年成立的公司，創業作是麥賓兩人合演的《Air》，全球收逾9000萬美元，算叫好叫座。艾費力兄弟和麥迪文俱在波士頓成長，《搞》片有一幕嘲諷外來人永遠說不好波士頓一個市郊地名，加上對當地腐敗政客的攻擊，某些幽默之處當地人才懂得，無疑削弱了效果。