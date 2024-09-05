王汛文獲友誼小姐激動爆喊 翁嘉穗劉倩婷有最上鏡心水佳麗

【明報專訊】《2024香港小姐競選決賽》本月15日舉行，15名候選佳麗昨日會晤最上鏡小姐評判陳法蓉、朱凱婷、翁嘉穗和劉倩婷，獲師姐分享選美貼士，同時為大會今年新增設網上投選我最喜愛佳麗獎拉票。③王汛文先拔頭籌，現場獲選為友誼小姐，她從師姐陳法蓉手上接過花束時激動落淚，表示得獎感驚喜。有說友誼小姐沒殺傷力多數陪跑，她反駁：「剛聽到師姐評判講，最重要放鬆心情，少睇新聞，最重要展現自己，我想若決賽狀態好，對爭三甲有信心。」王汛文形容佳麗們都沒有殺傷力，個個都好友善，她幸運得獎，可能性格不算慢熱，會跟大家傾偈、互相提點，「相信一齊去菲律賓碧瑤拍外景的、④謝淑怡、①陳紫佟都很支持我，我本身投選陳紫佟、謝淑怡和⑦秦冀雯」。

陳甜甜獲陳法蓉認得增信心

②倪樂琳和⑨陳甜甜讚王汛文得獎實至名歸，倪樂琳認同王汛文為人友善，會照顧別人。陳甜甜感謝王汛文教廣東話，兼請她食蛋撻。有否食肥了？她笑言：「係啦，都怪她，其中好多佳麗都送我美食，⑬程姜月都請我食嘢，我都不會拒絕。」距離決賽倒數一周，她的廣東話對話未如理想，笑說：「都無辦法，既然大家覺得我講廣東話搞笑，我就走搞笑路線。」

倪樂琳笑稱自己外表走正經路線，其實也會搞笑，心理上對選情有信心，生理上面對磅數跳動，正努力平衡體態。「最近瘦了兩公斤，磅數低過47公斤，面部會凹凹哋，但又怕增加食量會變肥，心情忐忑，對爭最上鏡小姐有信心，覺得自己笑容真誠、燦爛、甜美」。陳甜甜稱現場獲陳法蓉認出，增強信心。

梁嘉莹自信攞獎在望

⑧盧凱怡與⑪梁嘉莹狀態不俗，感覺評判們的支持，大大幫助舞台上的發揮。盧凱怡說：「現在開始有壓力，會努力進步，最重要投入當晚氣氛，覺得自己左邊臉比較上鏡，一定會捕捉鏡頭表現優點。」梁嘉莹自信達到最佳狀態，相信做好自己，攞獎在望，「我會多休息養好精神，爭取機會跟大家有眼神交流，讓大家睇到我的燦爛笑容和自信」。

翁嘉穗與劉倩婷已有幾個心水佳麗，翁嘉穗說：「我心水人選是中位數。」劉倩婷笑說：「始終每人對最上鏡準則不同，幾個評判想法未必一致，反而三甲心水可能有些共識。」她們身為評判一定保持公平，向每個佳麗贈予中肯意見，選最上鏡小姐評審準則講求佳麗整體質素和自然美。部分佳麗廣東話欠流利，劉倩婷認為佳麗最緊要談吐淡定、自信，能有助搶分，又稱慧妍雅集一眾港姐師姐有留意賽事，會在群組熱烈討論賽果。

翁不介意老公重提三角風波

翁嘉穗老公鄔友正在網上開直播稱想參加《中年好聲音》展歌喉，她稱丈夫不是真的想參賽，只是跟老師學唱歌，定個目標給畀自己。老公重提當年她與李明慧的三角風波，翁嘉穗說沒所謂，都已過去了。是網民問他，丈夫便回答，「佢唔太了解社交平台運作，最近見很多內地老闆開直播，他又嘗試接觸，我有叫他不用答太多問題」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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