譚俊彥爆陳曉華「有咗」 單身龔嘉欣澳洲公幹盼艷遇

【明報專訊】無綫劇《企業強人》陳豪、譚俊彥、龔嘉欣與張曦雯等前晚錄影錢嘉樂主持的綜藝節目《大師兄開學感謝祭》。譚俊彥與龔嘉欣同屬遊戲節目常客，贏過不少獎金獎品，譚俊彥笑言：「最弱那次都贏21支電動牙刷。」龔嘉欣更清空車尾箱，準備用來放獎品，「攞到禮物會分享給同事，造福大家，最緊要開心」。二人預告《企業強人》快將推出，龔嘉欣為角色跨越10年演繹5個階段，很緊張觀眾反應，譚俊彥安慰叫她放心，稱看過預告有九成人都畀好評，對劇集質量有信心，除有深圳靚景，又搭建戲中村鎮，題材圍繞港人到大灣區創業故事。

龔嘉欣將與陳山聰赴澳洲工作，會多留一天旅遊，「我想去咖啡室等浪漫偶遇，我仍單身，學識要主動爭取，但等結婚才公開戀情」。譚俊彥鼓勵龔嘉欣多出外結識異性，相信緣分到來擋不住。談到陳曉華與朱敏瀚傳結婚，問到日前跟陳曉華聚會的譚俊彥有否收喜帖？他說：「唔係有咗咩？我講笑咋，食飯時個個笑佢，我話佢結婚係假，有咗先真。」陳曉華有何反應？譚俊彥：「佢笑囉，我個人認為呢單只係花邊新聞。」

陳豪自誇全家中文最叻

陳豪跟太太陳茵媺的3子女開學兩周，夫妻變得忙碌，要分工合作教功課，「他們長大了，有個升到5年級，老師說課文一年比一年深，聽到我們個心卜卜跳。除幫子女聘請老師補習，我和太太都會親自教，英文交給太太，中文由我負責，全家中文我最叻，做專家」。對於無綫主席許濤鼓勵藝員積極向大灣區市場發展，他聽到未來有更多拍戲、商演機會，覺得很開心，笑言：「我的普通話可以發揚光大。」

記者：鍾一虹