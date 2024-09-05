董瑋相隔7年出山 劉俊謙動作連場多內心戲

【明報專訊】由孖仔梁冠堯與梁冠舜執導、劉俊謙、董瑋、伍允龍與蔡思韵主演電影《武替道》將於9月26日上映。首條製作特輯和海報曝光。劉俊謙、董瑋、伍允龍片中代表武師界三代不同人物，訴盡香港影壇動作替身血淚史。孖仔導演談及電影製作初心，難忘大前輩洪金寶一席話，盼新作傳遞武師辛酸歷程，重現香港動作片專業精神。

著名武術及動作指導兼導演董瑋從影多年不時客串，相隔7年出山參演《武替道》。戲中他飾演性格固執的過氣武指「森哥」，一心帶領年輕一代重拾香港動作片光輝。導演梁冠堯表示選擇董瑋演「森哥」，因為對方具有深厚背景和豐富演藝經驗，符合角色需求，「李森這個角色，個人經歷過好多高低。我們第一個要求就是他行出來，觀眾要相信他是曾經歷過這些的人；第二就是他有氣場」。董瑋無論氣場抑或演技，都展現出深厚功力，演活森哥一角。

除董瑋外，劉俊謙飾演的「龍仔」也是關鍵角色。導演梁冠舜表示要找一名能夠表現出動作武師身手的年輕演員不容易，「搵龍仔這個角色，某程度上有些挑戰，在現今市場，搵這個歲數的人飾演，身手同武師差不多，其實好困難，後來選擇了劉俊謙。」劉俊謙之前在《九龍城寨之圍城》憑「信一」一角，獲觀眾大讚身手好，今次他除再次挑戰動作場面外，還要演繹「龍仔」在行業飽受挫折的內心戲，展示多面向演技。

娛樂組