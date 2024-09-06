余香凝廖子妤新片相愛圓夢 吳業坤怕尷尬拒與太太演夫妻

【明報專訊】余香凝、伍允龍、吳業坤、許廷鏗、張蔓姿、張蔓莎、丁子朗與孔德賢等前晚到會展出席《Fashion Hong Kong Runway Show》。一身古銅膚色的余香凝穿黑色低胸露腰晚裝亮相，表示8月初與家人、同事一行16人去泰國旅行，慶祝4月憑《白日之下》奪金像獎最佳女主角。聲線柔弱的她強調非身體不適，自誇是賢妻，為人妻及母親後，說話變溫柔，加上要投入下一個角色，與好姊妹廖子妤合演愛情片，「講SheShe戀，終於圓《骨妹》夢，我們上次想愛不能愛，今次終於可以，有惜惜，沒有牀戲」。余香凝透露近日忙接送子女上學，自言不用運動身形也很弗，著什麼衣服都好看，承認有興趣行天橋，但前晚活動不需要她做模特兒，希望下次有機會。

伍允龍配合活動一身誇張打扮與平時截然不同，他笑稱：「我平時衣著比較隨便，喜歡著一些較易郁動的服裝，這晚套衫都好鬆身，翻幾個筋斗也沒問題。」他與好兄弟安子杰合演電影《無名火》已拍竣，正做後期剪接，未知何時上映，稍後再拍一部動作片。

一身日本風打扮的吳業坤透露前晚時裝活動的導演是他的空手道同學，特地來支持對方。他剛在佛山拍竣無綫劇《刑偵12》回港，即投入宣傳新歌《心拍数》，表示新歌名字是日文漢字，加入日本元素配合大家現在對他的印象，開心拍劇和唱歌兩兼顧，取得平衡。

演變態角色 不敢叫太太睇

吳業坤有份演出的無綫劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》在內地已播出大結局，王敏奕的角色被他禁錮地下室一年，不少網民認為劇情不合情理。他說：「大家可以自行『腦補』（腦內補充），拍攝時在動機和對白上改了很多，令整件事更加合理，現實中可能會有這麼奇怪的人，今次演出都幾突破。」

吳業坤稱不敢讓日籍太太濱口愛子看，怕嚇親她，透露監製鍾澍佳曾想找愛子飾演其劇中太太，不過老婆未試過演戲，對方性格要做到最好才會做，故未有機會合作，希望下次有適合角色才合作，但他不想跟愛子演夫婦，會很尷尬。演殺太太角色？他說：「可以喎，拍戲想做現實生活做不到的事情。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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