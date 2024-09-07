許光漢獲6小時榮譽假提前離營 替代役訓練班秘書代否認享特權

【明報專訊】33歲台灣男星許光漢上月20日低調入伍，於台中成功嶺替代役訓練班，執行替代役第258梯次基礎訓練役程。台灣傳媒報道他經過16天基礎訓練後，昨日可放假離營。許光漢原定離營時間為黃昏6時，但他在軍中因內務整理優良獲4小時榮譽假，月初時參加替代役歌唱比賽，與中隊成員贏得第3名又獲兩小時榮譽假，合共6小時，可提早於昨午12時離開。

許光漢昨午12時26分穿藍色Tee及短褲，拿着一袋行李走出營區大門。他向在場守候傳媒微微鞠躬致意，稱希望能低調服役，謝謝大家關心，隨後在經理人公司同事陪同下登上保母車離開。他預計明天黃昏6時前返回成功嶺繼續接受訓練，再於13日撥交南投中興新村公益大使團駐點，以公益大使身分至社福機構義演歌舞、戲劇及魔術，直至明年8月退伍。

傳享用外賣缺席民防課程

據報有爆料者不點名指許光漢服役時享特權，包括聽3小時演講其間可使用獨立洗手間，無需與同場逾千役男排隊；替代役新訓三餐由食品商供應，但「某明星」常被帶到中隊長室或副中隊長室，享用從軍營外帶入的外賣；爆料者又指「某明星」常缺席民防課程，仍因獲放寬缺課時數而得到完訓證明。對此，替代役訓練班執行秘書稱爆料內容太誇張，亦不可能發生，稱演講地點沒獨立洗手間、訓練班不可叫外賣、所有人必須完成40小時民防課程，不能缺席。他稱許光漢受訓表現低調，吃大鍋飯、睡大通鋪，被詢問可否捐血拍照作公益宣傳也婉拒，不存在有特權。

娛樂組