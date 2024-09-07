【開箱】全鍾瑞化身造王者 《于氏王后》解決政治危機

【明報專訊】韓國影視串流平台TVing上月29日推出古裝劇《于氏王后》，由《芭蕾復仇曲》全鍾瑞與金武烈、《歡迎回到三達里》池昌旭合演，以高句麗時代為背景，講述國王意外駕崩，王后來不及哀悼，便急於解決面臨廢位的重大危機，必須在一日內確立新君，維持政局平穩。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。

300億韓圜製作費

《于氏王后》由《哦！文姬》鄭世教執導，《尚衣院》李炳學編劇，開播即惹來爭議，先是全鍾瑞早前捲入校園暴力傳聞，造型被指抄襲內地古裝劇，同時含有許多不必要的色情場面。隨着爭議擴大，話題度亦上升。其實鄭導演早在2011年已構思《于》劇內容，轉交李炳學創作劇本，後者花上3年時間，超過90次修改而成。

《于氏王后》原定計劃開拍電影，最終由串流平台TVing斥資300億韓圜（約1.76億港元）製作8集電視劇。截稿前已公開4集，餘下集數本月12日上架。新劇結集動作和宮鬥元素，首4集劇情緊湊，講述高句麗國王高男武（池昌旭飾）個性勇武正直，以二王子身分獲先王信任而登基，他親自上戰場，奪回失去國土，獲得萬民愛戴。他跟聰慧堅毅的于正熙（全鍾瑞飾）結婚後，過着幸運生活，直至高男武率兵鎮壓王后族人觸發的叛亂，夫妻關係變得尷尬，也因王后未能誕下子嗣，面臨被廢黜的命運。

另一方面，于正熙胞姊于順（鄭柔美飾）渴望成為王后，於是入宮當大侍女，伺機勾引國王，卻誤下毒藥使他猝逝。國王駕崩後，兄弟覬覦王位，跟掌握權力的5個部族展開爭奪戰，王后必須在一日內擁立新王，維持政局穩定兼保命。金武烈飾演足智多謀的宰相乙巴素，一心扶助王后；《我們的藍調時光》朴智煥扮演負責保護王后的武將武骨，《還有明天》李洙赫飾演三王子高發岐，原本王后打算與他結婚，但因揭發其卑劣個性，最後改變主意。

全鍾瑞古裝顯貴氣

全鍾瑞首次以古裝造型示人，穿起「鳳袍」貴氣十足，同時保留冷靜、強悍的個性。國王死後，她為了家族甘願奉實行「娶嫂婚」，即尋找能跟她結婚的王室成員，角色充滿魅力。同劇演員也表現出色，繼《奇皇后》相隔11年再演古裝的池昌旭，扮演果斷、英明及善戰的國王，首集在戰場以一敵百的動作場面，霸氣外露，戰爭場面也浩大壯觀。池昌旭角色雖在第二集已猝死，但幾乎每集都有憶述他跟王后的往事。

黃Viu只播乾淨版本

劇中出現性愛場面也是外界爭論焦點，韓媒指《于氏王后》雖已列為「19禁」，不適宜未成年人士觀看，然而多場露骨的情慾戲及裸露戲，例如池昌旭與鄭柔美的牀戲，後者幾乎正面全裸，被指過火且沒必要。劇集是否販賣色情，留待觀眾自行判斷，值得一提的是「黃Viu」上架的是「潔本」，若要看「足本」恐怕要另覓渠道。