《中年好聲音》屢爆風波 鄭梓浩成箭靶 袁鳳瑛可提供輔導 梁凱榳：唔好得罪女人

【明報專訊】近來《中年好聲音》的參賽者屢傳負面消息，先有首季的曹敏寶與梁浩銓傳婚外情，雖兩人分別澄清，但已對個人發展有影響。接着龍婷跟已婚演唱會製作人丘亞葵爆緋聞後傳被雪藏，之後也變低調。近日第二季參賽者鄭梓浩亦被前女友控訴是「渣男」，爆對方的「小四」疑是孫耀威胞妹孫美賢，事件令外界嘩然，連日成網上熱話。前晚《中年好聲音》的何博文、梁凱榳，跟敖嘉年與袁鳳瑛等參與「愛心音樂力量慈善凝聚會」，也提到鄭梓浩。

記者：林祖傑

何博文與梁凱榳是首季《中年好聲音》參賽者，被問到鄭梓浩被舊愛力數「渣男」一事時，何博文表示失望︰「爆咗呢單新聞後，我覺得好失望。我會喺度諗，係咪應該可以做得更好呢？作為公眾人物，應該可以避忌啲，做番好少少！《中年好聲音》呢個舞台係好多人追夢嘅地方，係一個歌唱比賽，發生呢啲事好似失去咗意義。」

何博文：令追夢失去意義

梁凱榳稱只跟鄭梓浩接觸過一次，覺得對方性格較靜，「可能我唔係佢杯茶！佢見到我會叫我師姐，我一額汗，明明佢好早出道，竟然叫我師姐」。對於鄭梓浩被舊愛力數，梁凱榳說︰「我覺得唔好得罪女人。不過，感情係有好多故事，每個人鍾意嘅嘢又唔同，家家有本難念的經，所以唔評論。女方同佢拍咗7年拖，應該係好有感情，發泄都正常。」至於可擔心連番風波會影響《中年好聲音》形象，梁凱榳認為觀眾眼睛雪亮，做好本分就可以。

袁鳳瑛曾輔導圈中人

袁鳳瑛與敖嘉年前晚參與演出，前者現在做家庭輔導工作。她透露曾為圈中人輔導，「有些是舊相識，有些是透過朋友介紹，通常會一起討論問題在哪裏。疫情期間，看到有幾名演藝朋友自我放棄，我就希望多出來帶出信息，高山低谷不重要，從事演藝工作，人生一定要有足夠經歷，作品才會豐富」。

對於《中年2》的鄭梓浩被舊愛力數有「偷食心癮」，袁鳳瑛說︰「我有留意娛樂新聞，很想了解他們的心態。我會想，個男仔是否未能從正印身上得到滿足，就像從前的皇帝，想嘗試能否獲得渴望的東西。因此我們輔導別人時，會慢慢了解他們本身的需要。」問到可覺得鄭梓浩需要接受輔導？她說︰「這個要大家轉介，因為我不可以主動，而且要他願意才可以。」

敖嘉年向袁鳳瑛請教如何消化別人的負面情緒。袁鳳瑛自嘲出道時像怨婦，修讀完心理和輔導課程後要先調節自己，才有足夠能量影響其他人。敖嘉年談到有前輩指無綫當年人工低時說︰「我很幸運，由電台轉到無綫時的人工OK，拍劇經常爆騷，但不可以說很高人工。其實大家都差不多，一樣是捱出來，很多地方都是這情况，唯有自己在外面掙多些錢。」

吳家樂戥鄭梓浩慘

日前吳家樂與江美儀主持網上節目《娛樂好好玩》，以「渣男是怎樣煉成的/《中年2》鄭梓浩被前女友揭長期偷食兼食軟飯」為話題。他們不是一面倒鬧「渣男」，對聲稱一直供養鄭梓浩，並花數百萬助他圓歌手夢的分手女友Grace大控訴做法有保留。他們說自己開心過後將事件公開，涉及幾個家庭，特別是小朋友會受傷害。吳家樂笑稱鄭梓浩在女人堆被心理與生理折磨，也戥他慘。