大女Chloe誕B女 梁家輝榮升外公

【明報專訊】66歲影帝梁家輝與太太江嘉年育有孖女梁穎晨（Chloe）與梁靜曦（Nikkie），先後於去年6月和今年1月初結婚。梁家輝開心做外父，今年6月更自爆將榮升外公。8月初「大孖」Chloe分享大肚照片，正式公布將做媽咪，又叫大家估是男B或女B。昨日Chloe在社交平台公開初生女兒Skye的腳仔照片，宣布已在半個月前成為媽媽，她說︰「我們的小公主Skye兩周大了，快樂！這是瘋狂而疲憊的兩星期，我們仍在努力嘗試。不過我們非常愛你。你很完美！」不少網民留言祝福。

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