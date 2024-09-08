【開箱】《事故故事》親子肥皂劇 蟬聯Netflix收視冠軍有因

【明報專訊】影視串流平台Netflix非英語節目收視榜，通常由韓劇與西班牙語系劇集壟斷，後者包含的國家衆多，中南美洲製作更異軍突起，單是墨西哥，除了電影「三寶」：《羅馬》阿方索克朗（Alfonso Cuaron）、《飛鳥俠》伊拿力圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）、《忘形水》基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）先後奪得奧斯卡最佳導演獎外，當地Netflix亦出過不少受歡迎劇集，像《誰殺了莎拉》和《還原任務》便拍了兩季或以上；上月21日在Netflix上架的《事故故事》（The Accident）亦蟬聯收視冠軍，兩周觀看次數均破千萬。不過該劇口碑麻麻，可能狗血灑太多，其實全劇10集的《事》劇，犯駁地方不少，取態卻有點新意，至少沒有為扭橋而扭橋。

編劇懲罰壞角色

《事故故事》講述女警Daniela與任職大律師的丈夫Emiliano，為么子Rodrigo在家中舉行生日派對；正洽談主題樂園大生意的Emiliano，一時分神，給小孩玩的氣墊屋沒釘好，忽然颳起大風，氣墊吹至半空，結果釀成3名男孩死亡，女孩Paula失蹤。死者包括Rodrigo，還有Emiliano律師樓拍檔Javier的繼子，以及黑幫Charro夫婦的兒子。最初Emiliano想自首，但遭拍檔兼妹夫David阻止，安排小孩遊戲的Emiliano管家Moncho，則成為頭號疑犯，更被還押；David說服Moncho替Emiliano頂罪，條件是金錢以外，還送Moncho妻子Yula和子女到美國生活。Moncho答允後不久，在囚禁期間被落毒殞命。到底是誰毒害Moncho，幾名失去兒子的家長均成為疑犯。

此劇以致命悲劇講5個家庭的狀况，又以Emiliano和Charro為主線；前者本是正人君子，非常疼愛家人，卻因一宗數以百萬計美元的大生意冲昏了頭腦，造成3名男孩死亡後內疚及痛苦不已。Charro則經營黑幫生意，雖然很惜兒子，但為人暴戾，行事不擇手段，不時虐打太太Lupita，讓Lupita的長子Alex非常看不過眼。《事故故事》其中一個狗血劇情，安排Alex與Emiliano的長女Lucia成為一對，後來更一起私奔；中途Lucia在夜店受引誘吸入芬太尼險喪命，Daniela自責一直疏忽了女兒，因而了解到Emiliano的心情，更是肥皂劇最常見的伎倆。David不顧家有懷孕妻子Carla（Daniela妹妹），與Lupita發生一夜情，遭Charro識破後，又供出Emiliano才是孩子之死的「主犯」，藉此保命，David一角可說是此劇的「賤男」極品；後來慘死，相信亦得不到觀衆同情。Carla失去丈夫，但同樣受編劇「懲罰」，事緣任職記者的她，為搶獨家，不惜在報道中把姐夫Emiliano寫得極不堪。

失蹤女孩尋回 被視為神蹟

《事故故事》的肥皂劇主橋，其他地方套用也許亦會成功，唯獨有些地方色彩，未必服水土；像小女孩Paula失蹤幾日後，在河邊岩洞被尋回，旁邊有一個聖母像。幸運生還的她，因此被市民看成神蹟，Paula出院回家後，家門外總聚集傳媒，還有滿是求她庇佑的人群。Paula的父親Fabian是心理治療師，也是無神論者，不想女兒生活在鎂光燈之下；此時Paula當演員的生母再次出現，甚至不顧Fabian反對，帶女兒到電視台受訪，甚至要爭取女兒的撫養權。這一段帶有宗教色彩，也反映當地民情，若要移植到遠東地區，父母爭女可能合乎肥皂劇特色；是否有神的討論，則似乎不太適合只求娛樂的觀衆。