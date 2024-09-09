甄子丹獲「世界傑出華人獎」添動力 惠英紅努力掙錢捐款助人渡難關

【明報專訊】甄子丹、惠英紅、導演張藝謀、張國立昨日出席《第十八屆世界傑出華人獎頒獎典禮》，獲頒「世界傑出華人獎」；前港姐冠軍劉倩婷獲「世界青年」及博士名銜。甄子丹對得獎感榮幸，獎項給他很大動力，鼓勵拍好電影、過好每一天，做好每一件事，透露未來一年主力拍西片。惠英紅曾經歷演藝事業低潮，現在有能力希望幫助有需要的電影工作者，鼓勵同業保持正能量。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

甄子丹透露自監自導自演的港產片《誤判》已做了一年多後期工作，務求帶新角度和新鮮感給觀眾，十分期待作品面世。他希望即將參演的兩三部荷李活電影，包括主演的《殺神John Wick》外傳、武打美劇《功夫》（Kung Fu）電影版等，早日有消息同大家分享。他做好心理準備，未來一年都拍西片，「到時家中大小事務交給太太汪詩詩分擔，我會盡量抽時間跟家人共聚」。中秋節將至，他稱太太不在港，兒子忙學業，自己預留時間陪女兒甄濟如一起過節。

默默支持做女兒粉絲

談到甄濟如當歌手將推出廣東歌，甄子丹笑囡囡雖性格內向、怕醜，不過對她充滿信心，「女兒唱歌很有天分，還叫我不用理她，都好，年輕人有自己想法，走什麼方向很清晰，就等她自己闖下，無論有任何困難，都想她享受過程，我只需要做她粉絲就好了。（她是否出廣東快歌？）留給她自己講，我不參與畀意見，怕她鬧」。

惠不擅理財 無意設慈善基金

惠英紅覺得每個獎對她也很重要，除認同其在電影工作付出的努力，也見證她參與慈善公益貢獻社會。她曾探訪本地青少年、老弱社群，又為防止自殺求助熱線錄音，近期參與內地慈善活動，希望幫手栽培內地小孩和青少年。她身為動作女星，有否向下一代傳授一招半式功夫？惠英紅說沒有，自覺拳腳不算最叻，反而透過教畫畫，分享人生道理，自覺理財麻麻，無意成立慈善基金會，寧願努力工作掙錢，以捐款形式幫人。

早前有香港電影幕後人員因患癌及開工不足陷困境而輕生，惠英紅很關心本地同業，新冠疫情期間響應香港演藝人協會捐款幫助有需要人士，「知道很多人冇工開，大趨勢令大家都有困難，我可以做到是捐錢，冇能力叫導演用邊個，我有工作掙到錢就分享一下，讓大家一齊渡過難關，希望電影市場會好，大家都有工開」。她亦曾經歷無工開的低潮期，當時只好充實自己，等待機會再展所長，「我遇過的困難超級大，愁眉苦臉只會被困難綁住，不如想方法解決困難，大家保持正能量，困難就好易過」。

張國立得獎誠惶誠恐

內地劇《鐵齒銅牙紀曉嵐》主角兼導演張國立眼見全球華人中，有很多優秀傑出的人，對自己得獎誠惶誠恐，今後要付出更大努力，才配得上這個名譽，「尤其跟張藝謀導演一齊拿獎，我覺得跟他的成就差距很大。我最近事業受挫，拍的一部電影票房不是特別好，認為是自己沒做好準備」。他暫沒有計劃再拍戲，花心思做好自資的劇團及執導的舞台劇，「最近忙搞劇團，現在走大灣區概念，很多場地做舞台劇巡演，我主演的舞台劇已公演超過100場，都想來港演出，但香港場地很少，租場要排隊一年，希望明年做到」。

劉倩婷培育兩女善心

劉倩婷獲頒兩項榮譽，很開心老公李丞責、女兒及數十親友到場見證。她表示從未想會因做慈善公益得獎，獎項對她很大鼓舞，推動自己為社會做更多事情，「女兒戥我攞獎開心，送50個吻給我，現在會體諒我因做慈善，有時不能夠湊她放學」。她笑言創立的慈善團體，已培育8歲女兒任青年委員會會長，幫手推廣普通話和中華文化，細女得3歲，待她長大一點會踢埋她入會，笑說：「我預見3母女遲些會圍在屋企飯廳一齊開會，老公到時做啦啦隊。」

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