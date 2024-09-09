陪7歲子踩滑板 導演劉翁減磅血壓降

【明報專訊】導演劉翁前晚出席《第35屆香港同志影展》開幕禮，開幕電影《環南時候》導演李鼎和男主角初孟軒專程由台灣來港出席。劉翁表示與同志影展的總監Joe Lam相交多年，特來支持。見他消瘦不少，劉翁表示近兩個月陪7歲兒子踩滑板，「我本身喜歡踩滑板，兒子以前學過，但不享受，沒迫他學，直至今年他突然想玩，我就陪他一齊踩」。踩滑板有一定危險，又容易受傷，他想兒子從不停跌倒中學習，「這個年代的小孩在安全網下成長，但我不想這樣，所以每次兒子跌倒，都很冷漠，不會好緊張衝過去扶起他，讓他自己站起來，知道受傷並非那麼大件事。我的得着是瘦了，之前上血壓高達180幾，減磅後，血壓長期處於110至120，真是雙贏」。

問他何時再執導拍戲？劉翁表示一直有寫劇本，想拍一部以女性為題材的電影，「以前出軌和移情別戀是男人的事，現在是自由經濟社會，男女已去到半斤八両的時候，不是話女人出軌是對。我阿媽年代，老公不喜歡老婆，可能養多個，不會分開，老婆會死守，因沒工作能力。現今這個年代，單親家庭和離婚家庭率很高，很多小孩閒閒地有2.5個爸爸和媽媽，但不等於父母多了，小孩的幸福相對大了，人愈大愈想寫一個女性故事。未知幾時開拍，因不想低成本製作，要先搵投資者」。

記者：柯美