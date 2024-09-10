泫雅性感襲西九 淋水降溫 宣美曬普通話冧粉絲

【明報專訊】Star Nest Music Festival第2場前晚繼續在西九竹翠公園舉行，邀得將於下月嫁龍俊亨的韓國「性感小野馬」泫雅，宣美及男團TREASURE任嘉賓。泫雅以黑色透視肚兜裝配短褲性感登場，跳唱《Q&A》後以廣東話說：「大家好，我係HyunA！」接着再用韓語透過翻譯表示：「謝謝大家，我預備了很多首歌送給大家！」由於天氣酷熱，泫雅送多瓶支裝水給現場歌迷，更將水潑向歌迷，又照頭淋向自己，大玩濕身，現場氣氛高漲。泫雅說：「我不能跟大家約定什麼時候再來，但最近準備一張專輯，下次會帶新歌跟大家見面。」她唱了6首歌，壓軸以《Bubble Pop》作結。

宣美穿背心配短裙亮相，落力跳唱5首歌，其間做出撥弄頭髮、爬地及瞓地等誘惑動作，她以普通話跟觀眾打招呼，「大家好，我是宣美，今天見到大家很高興，我真的很想念大家，一直很期待來香港」。又即場學潮語「大癲」及派心心，大讚香港粉絲懂韓語和認識她的音樂作品，臨走前更說：「我愛你們！」

TREASURE俊奎生日全場送祝福

男團TREASURE壓軸出場，唱完《KING KONG》及《JIK JIN》後，10名成員逐一以普通話向觀眾問好，又指很掛念香港，「繼5月開演唱會後重臨香港表演，感受到粉絲的熱情，覺得很開心」。適逢本月（9號）是成員金俊奎24歲生日，隊友們邀請全場一起大嗌「祝俊奎生日快樂！」壽星仔說：「多謝大家祝福，我愛你們。」並做出心心手勢回禮。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵