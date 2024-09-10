《嘩鬼家族Beetlejuice》美開畫冠軍

【明報專訊】添布頓（Tim Burton）執導，米高基頓（Michael Keaton）、雲露娜維達（Winona Ryder）及珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）合演恐怖喜劇《嘩鬼家族Beetlejuice》（Beetlejuice Beetlejuice），上周五（6日）在美國開畫，一如美媒預測，首周末3日票房收1.1億美元（約8.58億港元），擊敗《死侍與狼人》登頂，若以1億美元（約7.8億港元）製作費計算，可謂穩賺不賠。同時《嘩》片僅次於2017年《小丑回魂》的1.23億美元（約9.5億港元），成為美國9月最高開畫電影亞軍。

內地票房方面，截至昨日《死侍與狼人》上映46天累收4.29億人民幣，遠不及同屬迪士尼發行的《異形：羅穆盧斯》，後者開畫25日進帳7.2億人民幣，成為今年暑假荷李活片王。泰國溫情片《全職乖孫》亦令不少業內人士刮目相看，上映18日突破1億人民幣大關，拋離周星馳累收610萬的《食神》。另外，Marvel超級英雄片《毒魔》系列第3集《毒魔：終極一舞》（Venom: The Last Dance）下月23日率先在內地放映，比香港和美國分別提前一至兩日開畫，且看能否刺激票房。