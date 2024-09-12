董瑋讚劉俊謙有潛質當打星 伍允龍拒多拍文戲 堅持以動作說話

【明報專訊】董瑋、伍允龍和劉俊謙主演電影《武替道》將於9月26日上映。退居幕後20年，任武術及動作指導兼導演的董瑋片中飾演性格固執的過氣武指，否認新片向武師致敬才答應出山，純粹故事吸引，講述時代進步，由過去帶動到現在，大家應向前看，別食古不化。他大讚沒有功夫根底的劉俊謙有當動作演員潛質，無論在《九龍城寨之圍城》和《武替道》都有驚喜演出。伍允龍自爆曾有人叫他多拍文戲，開創文藝片戲路，用動作表達自己是他的強項，所以堅持拍動作片，盼做個大家認為有演技的動作演員。

記者：柯美

攝影：劉永銳

董瑋自覺《武替道》向1980年代的電影人致敬，「動作片在這個年代比較輝煌，但一部動作片不是單靠特技演員就能完成，像成龍和洪金寶（三毛）的電影，都要由一班龍虎武師和工作人員一起配合才能成事」。見證多個年代動作片的董瑋覺得以前和現在最大分別是資金問題，「現在不夠錢拍囉，拍戲需要錢，拍動作片更加要錢」。

遺憾港產動作片落後他人

伍允龍戲中只有兩三場打戲，仍施展渾身解數，「我很熱愛這行業，新片講幕後英雄故事和辛酸，雖然資源和時間有限，大家都盡全力拍到最好。今次最開心可以和董師父（董瑋）在幕前合作，我們相識已20年，過往都是合作做幕後」。問到拍動作片多年，可有辛酸？伍允龍說：「不可以講辛酸，覺得有點遺憾，功夫動作片發源地是香港，技術仍然存在兼繁榮，但不是在香港，而是在別的國家。」

成立了工作室的伍允龍未來會開些中、低成本，風險沒那麼大的電影，給予新動作演員發揮及汲取經驗機會。會否給新晉動作演員劉俊謙演出機會？伍允龍笑說：「係叫佢畀機會我呀。」問到劉俊謙身手如何？伍允龍稱在董師父面前，不敢班門弄斧。董瑋大讚劉俊謙有當動作演員潛質，無論在《九龍城寨之圍城》和《武替道》都有驚喜演出，「如果是特技演員絕對合格，他自我要求很高，這是動作演員和武師必要條件」。

劉邊拍邊學 投入武師世界

沒有功夫根底的劉俊謙雖然有現代舞底子，但與武打完全不同，拍攝前先跟導演和一班武師練習，開工時邊拍邊學，「在練習過程中，令我這個外行人慢慢走進武師世界，對他們了解多了。（是否很辛酸？）這行是辛酸的，正如董瑋和伍允龍所講，這是武師本分，且沒有一份工是舒服的」。

劉俊謙表示愈接觸得多動作片，愈清楚一定要練功，他正在拍攝的電影，也涉及大量動作場面，承認最近的確多了動作片找他演出，笑說：「可能大家以為我識打，其實我唔識。」說到他戲中見證女友蔡思韵結婚，問到望着對方穿婚紗感覺，他說：「幾新鮮，無見過。（會否心動想結婚？）她著婚紗幾靚，結婚就日後再講。」伍允龍爆劉俊謙和蔡思韵私底下很恩愛和開心，令他有點羨慕。

董瑋續有演出助新導演

伍允龍拍動作片拍到五勞七傷，從沒想過不再拍動作戲，「我的強項是用動作表達自己講故事，曾有人叫我多拍文戲，就有機會拍純文藝片，我做動作演員，有些場面在打鬥中兼顧演戲，過程不容易，好似《九龍城寨》，大家不是讚我動作，而是讚我演技，令我感到很窩心，希望繼續做個大家認為我有演技的動作演員」。

問到董瑋未來會否多參與幕前演出？他笑言經常做「草」和「葉」，做回本業較佳，透露仍有演出，還有很多熱誠的後生導演，他會參演他們的首部劇情片，「無壞嘅，我付出只幾天時間，現在他們想拍得耐都很難，很多幕後人員仍留在圈中工作，有團火，令我很感動，因為有他們這團火，電影業才還有機會。拍大製作，現在是困難，希望將來發展到像韓國，政府對財團有些拍戲稅務優惠，才會有更多資源拍攝，一場戲明明需要拍4日，現在要在兩日內完成，別人一部文藝片拍3個月，我們只拍20日，導演識飛都無用，希望觀眾多些支持香港電影，給大家一個機會」。