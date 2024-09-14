《延禧攻略》魏瓔珞弘晝拉埋天窗 吳謹言宣布嫁洪堯 傳奉子成婚

【明報專訊】內地女星吳謹言2018年憑《延禧攻略》演魏瓔珞爆紅，當年同劇洪堯演「和親王」弘晝，因合作為兩人牽紅線。現年34歲的吳謹言與32歲洪堯昨日突然公布婚訊，兩人在社交平台曬結婚證及合照，分別留言「今天領的」及「今天結的」。兩人過往屢傳緋聞，但都否認，加上洪堯形象負面，兩人名氣有差距，故不被外界看好。昨日他們突然公布婚訊，有傳吳謹言懷孕，洪堯又被翻黑歷史，兩人的名字成微博熱搜；有網民搞笑留言︰「魏瓔珞嫁弘晝了！」

娛樂組

吳謹言跟洪堯宣布結婚後，前者一句「今天領的」，洪堯則留言「今天結的」報喜，兩人再沒有多說一句。消息令網民震驚，紛紛留言，只有《延禧攻略》製作人于正就兩人結婚解說；于正在微博發文：「良辰吉日，雙喜臨門，大吉大利，見者隨喜。」網民對「雙喜臨門」揣測吳謹言懷孕。于正解釋說：「陸虎（內地歌手）也結婚，好朋友和藝人的婚禮在同一天，對我而言不就是雙喜？」

于正爆拍拖7年

吳謹言跟洪堯五度合作，其間曾傳拍拖外遊及同居，當時于正也一一代否認。昨日于正才透露吳謹言跟洪堯拍拖7年，「鞋穿的合不合適只有腳知道，七年了，再多考驗也修成正果」。他亦為當時澄清吳謹言緋聞解釋，「人家的私隱不想讓人知道不行嗎？」

吳謹言被指腹部微隆

吳謹言跟洪堯領結婚證有朋友觀禮，並一起午膳，有分享照片，新娘子吳謹言穿上白色連身長裙，洪堯穿白恤衫西褲，大合照時洪堯攬住老婆。隨後網上流傳短片，指是早前吳謹言往晚飯被粉絲拍下的，她穿著鬆身T恤，腹部似微微隆起，有揣測她懷孕。對吳謹言與洪堯的婚訊，不少網民留言祝福。

網民：男人不壞女人不愛

吳謹言自《延禧攻略》後爆紅，之後雖然工作不斷，但氣勢也不及從前，近期與王星越合作復仇古裝劇《墨雨雲間》才再次走紅。事業再上高峰，這時候的結婚決定難免引起網民熱議，亦有為她擔心，有留言「姐你糊塗啊」、「真的是男人不壞女人不愛」。

洪堯曾戀上化妝師

據資料，吳謹言與洪堯早於2019年傳緋聞，當年洪堯公開吳謹言親密地靠在他肩膀上的甜蜜照，23分鐘後即刪除照片，引起網民熱議，但當事人否認。有網民翻洪堯黑歷史，指他曾參加戀愛節目《非常完美》，跟化妝師曹贏心牽手並求婚，兩人有段日子公開放閃。隨後傳出洪堯跟另一個網紅劈腿，他跟曹贏心亦分手收場。