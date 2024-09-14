準港姐陳甜甜壓力大爆喊 大熱倪樂琳唔擔心跌watt

【明報專訊】《2024香港小姐競選決賽》明晚在將軍澳電視城舉行，昨日無綫安排15名候選佳麗出席記者會，跟5名全女班評判團首次會面，成員包括周梁淑怡、汪明荃（阿姐）與何超鳳等。

汪明荃讚佳麗表現不俗

阿姐表示相隔27年再度獲邀任評判，昨日初次接觸候選佳麗，稱每人均有5分鐘單獨傾談機會，評判主要問佳麗為何參賽、如何代表香港推廣宣傳及個人有什麼優點等。經過一輪會面後，阿姐大讚佳麗的水準和表現不俗，留下良好印象，「我除了看外表，會留意談吐是否表達出個性，以及應對表現如何。見她們合照有齊高矮肥瘦，即使廣東話講得不好，也不會嚴重扣分，因劉嘉玲和我當初入行，廣東話都講得麻麻，可以靠多看電視練習」。昨日大部分佳麗以淡妝亮相，阿姐清楚見到各人容貌，有眼神交流，對佳麗有更多了解。

⑨陳甜甜與⑬程姜月穿自選裝束出場，前者選擇白色套裝裙，予人清純和簡單感覺，後者穿黑色貼身連身裙，突出身形線條。陳甜甜表示心情緊張，擔心評判聽不明她的廣東話，慶幸獲讚有進步，評判也聽得明，會繼續苦練學好發音。程姜月稱不緊張，當跟評判傾偈，盡量放鬆才不會影響發揮。問會否擔心比賽時發台瘟，陳甜甜說：「當然不會！我會瞓身爭取機會，拼盡全力表現自己，因可能是最後一次機會。」程姜月即安慰陳甜甜，稱不必太在意網上評論。陳甜甜獲好友鼓勵忍不住落淚，「真的很感激，是程姜月教我講廣東話。記得第一次面試，我要等到凌晨一時，她一直陪着我，所以好感激！好擔心之後沒機會跟她講多謝，這兩天感到壓力特別大」。程姜月不停安撫又為陳甜甜抹淚，讚她很努力學好廣東話。

楊梓瑤衣著獲高人指點

②倪樂琳、⑪梁嘉莹及⑭楊梓瑤身形高䠷，屬熱門分子。梁嘉莹表示視評判為前輩朋友，覺得表現出尊重和做好自己就足夠，「身穿的連身裙在第二輪面試穿過，裙子有特別意義和帶來幸運」。楊梓瑤自認迷信，獲高人指點穿黑色或藍色可以帶來幸運，但面對評判感到很大壓力。倪樂琳稱前一晚綵排至凌晨，昨日又早起身，所以有點疲倦，跟評判對話反而醒神起來，更大讚她們友善，「經歷過菲律賓外景，發覺即使睡得少，狀態也過得去，不擔心跌watt」。她稱選白色套裝是因為喜歡簡約打扮。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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