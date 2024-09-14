阮經天林嘉欣演牀戲零尷尬 監製曾寶儀：睇得好開心

【明報專訊】阮經天、林嘉欣前晚聯同監製曾寶儀到圓方出席電影《愛情城事》首映禮。電影由10個故事組成，阮經天與林嘉欣參與其中一個單元。問曾寶儀要處理那麼多演員是否很複雜？她表示有多複雜就有多開心，能夠跟好演員合作，是每個電影人夢寐以求的事。對於有觀眾覺得每個組合都可以拍成一部長片？曾寶儀說：「沒那麼多錢。（會否覺得浪費這些卡士？）怎會浪費，其實有不夠喉的感覺是最好，觀眾渴求想睇多一點就最成功。（會否添食？）觀眾喜歡的話可以考慮。」她表示想將其中一個故事拍成長片，但目前先要完成電影宣傳。

林：一向沒包袱

問到阮經天與林嘉欣會否覺得演一個單元太短？阮經天表示拍攝時間雖只得3天，但將角色之間的情緒和情欲濃縮，正如曾寶儀所說，覺得不夠還想再看是最好的。林嘉欣認同道：「拍3日一定不夠喉，但一切都是剛剛好。」他們覺得故事可以延續，有發展空間，林嘉欣說：「每個觀眾看完這10個故事，都可以攞走一些東西，反而覺得我們那個故事最抽象，播到這單元時全院觀眾似靜止呼吸、閉氣，如果90分鐘都要大家閉氣會很辛苦，但又希望跟阮經天再合作。（拍成長片，他們的牀戲會否更多？）不一定要牀戲，我們還有其他演技。（回復單身後拍牀戲有否包袱？）我一向沒包袱，今次導演李心潔夠膽用我，我就夠膽演出。」阮經天覺得跟林嘉欣戲中有很多故事可以發展下去。林嘉欣表示跟阮經天拍牀戲零尷尬，因拍攝時大家都很清晰。曾寶儀笑說：「我是第一個觀眾，睇得好開心，但也緊張，因兩個演員將最好狀態放進戲中，他們做得很好。」

阮經天近年演出的角色都很沉重，他稱也想拍些輕鬆題材，但演員很被動，不是他找角色，是角色找他才能成事。問到有否拍拖？他說：「我仍然單身。」

記者：柯美