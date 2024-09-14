【娛樂場】周子涵轉風格唱情歌 幻想冧爆畫面拍MV

【明報專訊】環球唱片旗下女歌手周子涵（Kerryta）早前翻唱內地劇《繁花》歌曲《夜風中》獲內地樂迷注目，她是樂隊Dusty Bottle主音，樂隊解散後單飛近4年。Kerryta參與《My Type》創作，聯同JNYBeatz與Alex Law作曲，林寶與Alex Law填詞。

被背叛忍痛斬纜

《My Type》講述女生喜歡沉醉在充滿戀愛氛圍的幻想世界中，當遇上自己喜歡類型的男生，感覺特別sweet爆的狀態。現實中Kerryta戀愛經驗不算多，認為未確認情侶關係仍處於曖昧之際，那種幻得幻失感覺最引人着迷。她稱對每段感情都很認真，所以拍拖只5至6次，最長一段關係維持5年。

Kerryta說：「錄《My Type》時正值與拍拖5年的男友分手不久，心情尚未完全平復。拍攝MV為了更投入歌詞描述的甜蜜，靠狂煲浪漫愛情電影幫助入戲，其中一部是我最喜歡的經典作品《The Notebook》，我當自己是戲中女主角，幻想很多冧爆畫面去配合。」

受到歌曲監製JNYBeatz鼓勵和指導，Kerryta決定新嘗試，用另一種比較高音和薄一點的聲線演繹，表達充滿幻想的女生浪漫情感。

Kerryta表示向來擅唱中低音，聲線較為磁性，但唱這首歌時，幾乎連自己的聲線也認不出，她相信每首作品應根據歌曲的故事作出演繹上調整，所以有需要演變出另一種Kerryta風格。

擇偶抗拒外國人

Kerryta透露過去的每段感情，分開時總會有不同程度的傷痛，分手原因也略有不同。她以對上一段5年情為例，由於彼此性格不合，最終因了解分手，分開感可惜卻覺得釋懷。她覺得人生中最傷痛的一次是被前度背叛，只好無奈忍痛斬纜，「前男友背着我跟其他人一起，雖然他一直否認，最終仍被我發現，真的很hurt！唯有忍痛分手，自問接受不到有第三者存在」。

Kerryta透露以前即使遇到心儀對象，為保留矜持，絕不會向對方主動表白，一定要等對方先行動。隨着心態轉變，現在覺得如大家互有感覺，不排除會主動出擊。現在的Kerryta抱順其自然心態等待愛情，希望將來遇到一個隨性、有內涵又跟她同樣熱愛藝術的人，對方喜歡音樂更佳，可以有更多共同話題，她列出揀男友條件，「首要跟自己性格相近，擁有才華重要過有幾多身家，我喜歡跟外國人做朋友，但拍拖就未必考慮，皆因他們跟亞洲人的成長與文化背景存在差異，特別對兩性關係較開放，相對地我較傳統，所以首選都是亞洲人」。

Kerryta表示目前對工作更着緊，好想開騷，正努力儲歌，盼今年底或明年初有機會舉行個唱。